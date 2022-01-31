Зафиксировано 4964 новых случая коронавируса

За сутки в Эстонии было сделано 9756 первичных тестов на коронавирус, 4964 теста дали положительный результат.
По состоянию на утро 31 января в больницах страны находится 346 пациентов с коронавирусом.
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