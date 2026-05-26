Убыток Prisma продолжает расти

Департамент конкуренции одобрил сделку между Coop Eesti Keskühistu и финской торговой группой SOK, по условиям которой Coop приобретёт AS Prisma Peremarket и её 13 магазинов в Эстонии. Передача магазинов и сотрудников под управление Coop должна завершиться до конца года.
Торговая сеть Coop захватывает нарвский рынок: строится новый супермаркет, еще одну точку компании принесло поглощение финского конкурента Prisma. До того на такую агрессивную кампанию по расширению решалась лишь бюджетная сеть Grossi, пришедшая в Нарву восемь лет назад.
Будущее круглосуточных магазинов Prisma после перехода под контроль Coop остается под вопросом, поскольку окончательные решения по часам работы каждое местное подразделение будет принимать самостоятельно, пояснил глава Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла.
Для Prisma Peremarket, который вскоре станет продуктовым магазином Coop, роковым оказался приход в Эстонию немецкой сети дискаунтеров Lidl, считает партнер девелоперской компании Nuve Partners Лаури Хенно.
