Эстонская компания Elcogen будет поставлять технологию в Швейцарию
Руководитель Elcogen Энн Ыунпуу.Фото: RAIGO PAJULA
Эстонский производитель топливных элементов Elcogen заключил договор о поставке своей технологии со швейцарской фирмой WattAnyWhere.
Швейцарское предприятие WattAnyWhere разработало решение для зарядных станций аккумуляторных электрокаров, электричество для которых вырабатывается на месте из биоэтанола. Для создания прототипа зарядной станции швейцарская фирма выбрала эстонскую компанию Elcogen, как поставщика твердооксидных топливных элементов.
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