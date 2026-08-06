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Российская фанера уходит с рынка ЕС, но борьба с «отмыванием» древесины продолжается

После запрета на ввоз сырья из России эстонские импортеры фанеры ищут новых поставщиков, круг которых все больше сужается. Из-за ужесточения проверок грузы дольше простаивают на таможне, расходы бизнеса растут, а ввоз китайской березовой фанеры в Эстонию фактически остановлен.
С июля 2022 года ввоз фанеры и древесины из России в Эстонию запрещен.
  • С июля 2022 года ввоз фанеры и древесины из России в Эстонию запрещен.
  • Foto: Pixabay
«Мы дистанцировались от лесозаготовительного бизнеса. Я нашел более подходящие направления деятельности, которые ставят передо мной новые задачи», – говорит член правления Hagen Holding OÜ Андрус Пеэк. Сейчас он занимается финансовыми инвестициями, ведь прежний бизнес перестал приносить выгоду.
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