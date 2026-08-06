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Инвестор Тоомас: стоимость моего портфеля впервые превысила 800 000 евро

На фоне нового рекорда S&P 500 стоимость моего портфеля впервые достигла 808 000 евро, также обновив личный максимум. В то же время нестабильная ситуация на рынках не позволяет расслабляться.
За десять месяцев стоимость портфеля Инвестора Тоомаса выросла с 700 000 до 800 000 евро.
  • За десять месяцев стоимость портфеля Инвестора Тоомаса выросла с 700 000 до 800 000 евро.
  • Foto: Andres Laanem
Подводя итоги во вторник вечером, я с удивлением заметил, что стоимость портфеля достигла нового рекорда. Затем последовал небольшой откат, и по состоянию на 5 августа она снизилась до 803 000 евро.
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