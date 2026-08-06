Инвестор Тоомас: стоимость моего портфеля впервые превысила 800 000 евро

По имеющимся оценкам, акции Intel сейчас находятся в привлекательной точке для покупки, а квартальные результаты компании также оказались достойными. Это побудило меня разобраться глубже и понять, стоит ли вообще связываться с акцией, которая взлетела как ракета.
Иными словами, не будьте как одноногий участник соревнования по пинкам под зад, учит Чарли Мангер в недавно вышедшей на эстонском языке книге «Альманах бедного Чарли». Давнего делового партнера Уоррена Баффета сам Баффет называл «грозным человеком, который говорит нет».
Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.