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    Швеция снимает ограничения на въезд для путешественников из ЕС

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Правительство Швеции приняло решение снять ограничения на въезд в Швецию из стран Северной Европы и других государств ЕС и ЕЭЗ для постепенного отказа от мер по борьбе с инфекцией.

    Это решение последовало за оценкой Шведского агентства общественного здравоохранения, свидетельствующей о том, что ограничения на въезд больше не являются соразмерной мерой по борьбе с инфекцией, сообщает пресс-служба судоходной компании DFDS.
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