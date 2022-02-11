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dv.ee

11 февраля 2022 в 7:58 Поделиться:









Швеция снимает ограничения на въезд для путешественников из ЕС

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Правительство Швеции приняло решение снять ограничения на въезд в Швецию из стран Северной Европы и других государств ЕС и ЕЭЗ для постепенного отказа от мер по борьбе с инфекцией.

Это решение последовало за оценкой Шведского агентства общественного здравоохранения, свидетельствующей о том, что ограничения на въезд больше не являются соразмерной мерой по борьбе с инфекцией, сообщает пресс-служба судоходной компании DFDS.