Латвийский туроператор FlyMeAway выходит на эстонский рынок
Основатель и исполнительный директор FlyMeAway Юргис Седлениекс.Фото: GINTS JANKOVSKIS
Латвийский туроператор FlyMeAway выходит на эстонский рынок, предлагая рейсы из Таллинна в европейские и африканские города, сообщается в пресс-релизе.
По словам основателя и исполнительного директора FlyMeAway Юргиса Седлениекса, цель компании – предлагать во время праздников быстрые и удобные чартерные рейсы в пункты назначения, куда в обычных условиях можно попасть из Таллинна только с пересадкой:
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