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Победа Лулы да Силва на президентских выборах в Бразилии ударит по планам Трампа

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим перевесом победил правого кандидата Флавиу Болсонару. Этот результат стал ударом по планам президента США Дональда Трампа усилить влияние Соединенных Штатов в Латинской Америке.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва празднует победу на выборах в Сан-Паулу, размахивая флагом. Вице-президент Жералду Алкмин благодарит сторонников.
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