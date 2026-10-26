Победа Лулы да Силва на президентских выборах в Бразилии ударит по планам Трампа
Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим перевесом победил правого кандидата Флавиу Болсонару. Этот результат стал ударом по планам президента США Дональда Трампа усилить влияние Соединенных Штатов в Латинской Америке.
Война в Украине — это не только война Владимира Путина. Она связана и с глубоко укоренившимся в российском обществе стремлением к тому, чтобы Россию уважали как великую державу, считает родившийся и выросший в России историк Сергей Радченко, который видит три возможных варианта окончания войны.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.