Победа Лулы да Силва на президентских выборах в Бразилии ударит по планам Трампа

Война в Украине — это не только война Владимира Путина. Она связана и с глубоко укоренившимся в российском обществе стремлением к тому, чтобы Россию уважали как великую державу, считает родившийся и выросший в России историк Сергей Радченко, который видит три возможных варианта окончания войны.