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dv.ee

3 марта 2022 в 12:08 Поделиться:









На эстонско-латвийской границе откроют погранпункты для оказания помощи беженцам

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Постановлением правительства сегодня на границе Эстонии и Латвии начал работу временный пограничный контроль, цель которого – обеспечить плавный въезд в страну спасающихся от войны людей и их первый контакт с государством, сообщается в пресс-релизе МИДа.

Министр внутренних дел Кристиан Яани сказал, что временное восстановление контрольного пограничного пункта означает, что спасающимся от войны украинцам помощь будет оказываться уже на границе:

„Контроль означает, что пересечение границы займет больше времени и за это мы заранее приносим свои извинения, но это ни в ком случае не означает неуважение к гражданам Украины. Наоборот, благодаря этому мы получим лучший обзор о прибывающих людях, сможем предложить им уже на границе необходимую информацию и направить их на получение первых необходимых услуг. В последние недели мы сделали многое для того, чтобы прибывающие к нам украинцы чувствовали, что их здесь ждут, и чувствовали себя безопасно“.

Министр добавил, что постановление правительства касается как граждан Украины, так к членов их семей: „Здесь важно подчеркнуть, что, исходя из закона, членами семьи мы считаем супругов граждан Украины, их родителей и детей, вне зависимости от гражданства“.

На пограничном пункте беженцам будут советовать обратиться для получения более подробной информации в Центр встречи беженцев в Таллинне. „Там можно получить разные услуги, помощь и информацию, в которых нуждается прибывший в Эстонию беженец“, – уточнил министр.

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер отметил, что за последние четыре дня вблизи внутренней границы в Южной Эстонии полицейские пообщались более чем с тысячей украинцев. Среди них были украинцы, которые проезжают Эстонию транзитом, жители Эстонии и приехавшие сюда от войны люди.

„Временное восстановление пограничного контроля поможет нам лучше обеспечивать безопасность. Также мы сможем сохранить контакты прибывающих украинцев, чтобы мы смогли их позже проконсультировать, дать необходимую информацию и советы. Наша задача – сделать все от нас зависящее, чтобы помощь людям, спасающимся от ужасов войны“, – сказал Вахер.

Временные пограничные пункты временно восстановлены в четырех местах на границе Эстонии и Латвии, из них три в Валга и один в Икла, пока на 10 дней. В контрольных пунктах граждане Эстонии и других стран ЕС должны быть готовы к тому, что у них спросят удостоверяющий личность документ. В период временного восстановления пограничного контроля пересечение государственной в других местах разрешено в обычном порядке.