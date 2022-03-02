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2 марта 2022 в 10:50 Поделиться:









Крупнейшие контейнерные компании прекращают работать с Россией

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Контейнерные линии, обслуживающие более трети мирового рынка, прекращают работать с Россией – о приостановке букингов, в частности, официально сообщили Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM.

Таким образом, с российского рынка ушли три ведущие мировые контейнерные линии с совокупной долей мирового рынка в 46,9%.

«Аналитическое сообщество не ожидало, что будут уходить крупные, глубоко интегрированные в операции в стране игроки высококонкурентных рынков, - прокомментировала основатель N.Trans Lab Мария Никитина. - Предполагалось, что в случае санкций уйдут те, на кого эти санкции напрямую направлены, либо участники монопольных рынков, тогда как там, где конкуренция высокая, игроки постараются задержаться, чтобы не утратить позиции».

Maersk глубоко интегрирован в российскую и китайскую логистику, подчеркивает Никитина: по сути, компания выступает ключевым звеном российского транзита, производит основной объем контейнерного оборудования в Китае, владеет долями в российских портах и т. д. По мнению эксперта, отказ от Maersk будет болезненным именно в силу высокой интеграции и повлияет на других участников логистических цепочек.