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dv.ee

2 марта 2022 в 10:11 Поделиться:









Санкции против РЖД пока что не отразились на эстонских компаниях

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Несмотря на то, что Европейский Союз ввел санкции против российской госкомпании «Российские железные дороги» (РЖД), грузовые вагоны продолжают курсировать между Эстонией и Россией, пишет Äripäev.

«Полного запрета на ведение бизнеса с РЖД в настоящее время нет», - подтвердил советник Министерства экономики и коммуникаций Таави Аудо. Он пояснил, что санкции ЕС в действительности запрещают операции с ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными РЖД.

Аудо добавляет, что ни Eesti Raudtee, ни Operail не осуществляют попавшие под санкции финансовые операции с РЖД. Таким образом, в настоящее время торговля между Россией и Эстонией по железной дороге напрямую не нарушена. «Однако это не значит, что следующие санкции не могут быстро изменить ситуацию», - предупреждают в министерстве.

По словам руководителя эстонской железнодорожно-логистической компании Operail Рауля Тоомсалу, единственной точкой соприкосновения компании с РЖД является прием и выдача поездов на эстонско-российских пограничных станциях в Нарве и Койдуле. Таким образом, санкции пока что не отражаются на деятельности Operail, но компания с осторожностью следит за ситуацией.

«В настоящее время происходит сбор и анализ информации. Мы общаемся с клиентами, чтобы понять, как лучше вести деятельность и минимизировать вызванный нынешней ситуацией потенциальный ущерб», - сказал Тоомсалу.

Одним из звеньев российского торгового пути через Эстонию является порт Мууга, принадлежащий Таллиннскому порту. Около 40% всего объема транзитных грузов, проходящих через Эстонию, проходит через порт Мууга.

По словам начальника отдела маркетинга и коммуникаций Таллиннского порта Сирле Арро, по железной дороге в порт Мууга в основном доставляются удобрения и небольшое количество наливных грузов. Она отмечает, что в прошлом году по железной дороге в порт прибыло 2,5 млн тонн грузов.

На данный момент предприятие не может дать оценку влиянию санкций, поскольку ожидает более детальной информации.

Арро, однако, подтвердила, что Таллиннский порт однозначно осуждает военное нападение России на Украину: «Несомненно, это приведет к санкциям в отношении России, и Таллиннский порт готов полностью сотрудничать для их реализации».