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    Эстонские лесопромышленники надеются заместить российскую древесину местным сырьем

    Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

    В связи с нападением России на Украину поставки пиломатериалов из Украины прервались, а импорт из РФ и Беларуси остановлен, поэтому предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности ищут возможности заместить эти поставки сырьем из Эстонии или соседних стран.

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    10 января 2022
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    В прошлые годы Эстония импортировала из России и Беларуси, по оценкам, миллион кубометров древесины в год на сумму около 300 млн евро, сообщил rus.err.ee исполнительный директор Союза предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности Хенрик Вялья.
    Предприятия рассчитывают на возможность восполнить нехватку пиломатериалов местной древесиной: «Несомненно, смягчить [ситуацию] можно за счет собственных лесных ресурсов Эстонии. Мы от лица Союза предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности сегодня обратимся к правительству с предложением пересмотреть планы рубки государственного леса в этом году и, в зависимости от ситуации, также и в следующем году, чтобы поддержать промышленный и строительный секторы, а также энергетику местным сырьем».
    «Появление дефицита сопровождается ростом спроса, потому что и в строительном секторе получать металлы стало очень сложно и дорого, поэтому ищут клееную древесину в качестве замещающего материала», - добавил Вялья.

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