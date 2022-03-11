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    Путин согласился привлечь наемников с Ближнего Востока к войне против Украины

    Президент России Владимир Путин.Фото: MIKHAIL KLIMENTYEV, Scanpix

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением привлечь иностранных наемников к войне против Украины, пишет Русская служба Би-Би-Си.

    Задействовать наемников предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу, по словам которого, Россия получила огромное количество заявок "от разного рода добровольцев из разных стран", в том числе якобы от более чем 16 тысяч человек из государств Ближнего Востока.
    "Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - заявил Путин в пятницу, 11 марта, на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
    Принадлежащий министерству обороны России телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале разместил кадры с сирийцами, готовыми воевать против Украины. По его утверждению, отправиться на войну хотят "и ветераны Сирийской Арабской Армии, и бойцы христианского ополчения, и бывшие боевики оппозиции".
    Чуть менее недели назад американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на четырех высокопоставленных американских чиновников сообщила, что Россия вербует сирийцев, имеющих опыт в уличных боях, в надежде, что они помогут захватить Киев. В частности, один из чиновников рассказал изданию, что часть сирийских бойцов уже проходит подготовку в России.
    Эту информацию The Wall Street Journal косвенно подтвердили некоторые сирийские СМИ. Так, газета, выходящая в Дейр-эз-Зоре, сообщила, что российские представители предлагали добровольцам из Сирии "поехать в Украину и работать в качестве охранников". Контракт якобы был рассчитан на полгода с ежемесячной оплатой от 200 до 300 долларов.

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