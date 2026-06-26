Долг строительной фирмы привел Decora к убытку

«Это очень грустная для всех история»

Генподрядная строительная компания Evicon Ehitus, задолжавшая сотням партнеров миллионы евро, еще осенью рассчитывала с помощью санации наладить погашение долгов, однако теперь суд решил, что спасти предприятие не удастся.