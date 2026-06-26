Долг строительной фирмы привел Decora к убытку

Генподрядная строительная компания Evicon Ehitus, задолжавшая сотням партнеров миллионы евро, еще осенью рассчитывала с помощью санации наладить погашение долгов, однако теперь суд решил, что спасти предприятие не удастся.
Международная сеть off-price магазинов HalfPrice вышла на рынок Эстонии, открыв первый магазин в таллиннском центре T1. Торговая точка расположена на втором этаже центра и занимает около 3000 квадратных метров.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.