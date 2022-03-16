EAS и KredEx открыли инфолинию для предпринимателей, затронутых войной в Украине
Глава объединенного учреждения EAS и KredEx Лаури Лугна.Фото: Postimees/Scanpix
Объединенное учреждение EAS и KredEx призывает сообщить о своих проблемах всех предпринимателей, которые прямо или косвенно оказались затронуты войной в Украине.
«Для того, чтобы мы могли быстрее помочь компаниям и предложить им подходящие решения, важно в первую очередь понять их проблемы. Например, поиск нового целевого рынка не принесет компании пользу в случае, если у нее нет сырья для производства», - приводит пример глава объединенного учреждения EAS и KredEx Лаури Лугна.
Если война в Украине негативно отразилась на вашей бизнес-деятельности, EAS и KredEx предлагают связаться с ними по телефону 627 9432 (пн-пт 9.00-17.00) или описать свои проблемы на веб-странице www.eas.ee/infoliin.
Лугна признает, что есть проблемы, с которыми EAS и KredEx не в силах будут помочь, однако всю полученную информацию планируется систематически отправлять правительству, чтобы планировать дальнейшую государственную поддержку.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!