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16 марта 2022 в 14:52 Поделиться:









При путешествиях в Россию и Беларусь могут возникнуть проблемы со страхованием

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Союз страховых обществ Эстонии предупреждает, что в связи с направленными против финансового сектора России и Беларуси санкциями в этих странах могут возникать проблемы при использовании страхования путешествий. Поскольку сейчас нарушены межбанковские расчеты, местные медицинские учреждения могут требовать оплату наличными и не принимать гарантийные письма эстонских страховщиков.

Руководитель Союза страховых обществ Март Йессе советует посещать Россию и Беларусь только в экстренных случаях: «Если такая поездка является неизбежной, то следует взять с собой достаточное количество наличных денег, поскольку большинство международных банковских карточек там теперь не действует. При несчастном случае человек должен быть готов самостоятельно покрыть соответствующие расходы на месте, а затем представить страховому обществу документы для возмещения этих расходов».

Март Йессе подчеркнул, что все длительные договоры страхования путешествий остаются в силе в России и Беларуси, но условия новых подобных договоров могут стать иными. «Санкции затрудняют для страховщиков защиту интересов своих клиентов и оказание им помощи при затруднениях в этих странах. Оформляя страхование путешествий, тщательно проверяйте условия и регионы действия», - посоветовал он.

Йессе добавил, что страховка не покрывает ущерб, являющийся результатом военных действий: «Война всегда указана в страховых договорах как исключительный фактор. В затронутых войной регионах Украины страхование путешествий вновь начнет действовать после окончания военных действий. Мы очень надеемся, что это произойдет как можно скорее».

Страхование путешествий возмещает неожиданные расходы клиента за рубежом, связанные с его заболеванием, прерыванием поездки, задержкой авиарейса, потерей багажа, несчастным случаем или непредвиденной ситуацией.