Назад 16.06.25, 08:45 Небывалое хранилище данных: государство хочет обрабатывать огромные объемы информации о фирмах Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) хочет приступить к одновременной обработке больших объемов данных о компаниях и связанных с ними людях. Однако этот план уже критикуют — не берет ли государство на себя чрезмерные риски, анализируя такой массив информации?

Согласно плану Бюро по борьбе с отмыванием денег, данные эстонских фирм и связанных с ними лиц будут обрабатываться машинным способом.

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Коммерческий регистр, регистр бенефициаров, регистр хозяйственной деятельности, регистр налогоплательщиков, земельная книга и регистр транспортных средств — все они будут добавлены в базу данных RAB, которое начнёт их анализировать. Хотя RAB уже сейчас имеет доступ к этим базам, законопроект, прошедший первое чтение в Рийгикогу, даст бюро право обрабатывать данные в совокупности, то есть в полном объеме и взаимосвязанно, пояснила руководитель по коммуникации учреждения Ынне Метс.

Консультант юрбюро Ellex и руководитель практики по защите данных и ИТ-праву Мерлин Лийз-Тоомела признает, что предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма — важная цель, и государство должно иметь возможность использовать современные цифровые решения. Однако, по её словам, вызывает беспокойство то, как подготовлены изменения в законе.