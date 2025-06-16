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  • 16.06.25, 12:25

Покидающей биржу компании так и не удалось выйти в прибыль

Компания Punktid Technologies, занимающаяся видеоиграми и предоставляющая другие цифровые услуги, не смогла выйти в прибыль во второй половине 2024 года.
Компания Punktid Technologies вышла на биржу три года назад, в мае 2022 года. На фото – генеральный директор компании Ханнес Нийд.
  • Компания Punktid Technologies вышла на биржу три года назад, в мае 2022 года. На фото – генеральный директор компании Ханнес Нийд.
Если вторую половину 2023 года компания завершила с чистой прибылью около 66 000 евро, то после этого небольшая биржевая фирма оставалась в убытке. Первая половина 2024 года была завершена с чистым убытком почти 68 000 евро, а во второй половине убыток составил чуть менее 25 000 евро.
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