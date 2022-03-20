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    Министр финансов Украины: треть экономики страны сейчас не функционирует

    Волонтеры переоборудовали автомастерскую в Тернополе в фабрику по производству тактических жилетов для армии.Фото: PAUL PAUL DZA/SIPA, Scanpix

    На четвертой неделе войны около 30% украинской экономики не работает либо совсем, либо временно, сказал министр финансов страны Сергей Марченко.

    Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на слова Марченко в эфире телеканала Рада.
    Речь идет о предварительной оценке минфина Украины с учетом поступления в бюджет налогов.
    Недавно Верховная Рада Украины приняла налоговые смягчения для бизнеса, а президент Владимир Зеленский предложил кредитовать бизнес под 0% годовых.
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    По словам Марченко, сейчас основной канал покрытия потребностей госбюджета – внутренние и внешние заимствования, поскольку налоговые и таможенные поступления значительно снизились. При этом Украина обслуживает свой долг в полном объеме
    По данным «Экономической правды», на 5 марта около 56% компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации (организация, объединяющая международный бизнес в Украине) сообщили, что не работают на период военных действий.

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