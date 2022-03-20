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20 марта 2022 в 11:51 Поделиться:









Министр финансов Украины: треть экономики страны сейчас не функционирует

Волонтеры переоборудовали автомастерскую в Тернополе в фабрику по производству тактических жилетов для армии. Фото: PAUL PAUL DZA/SIPA, Scanpix

На четвертой неделе войны около 30% украинской экономики не работает либо совсем, либо временно, сказал министр финансов страны Сергей Марченко.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на слова Марченко в эфире телеканала Рада.

Речь идет о предварительной оценке минфина Украины с учетом поступления в бюджет налогов.

Недавно Верховная Рада Украины приняла налоговые смягчения для бизнеса, а президент Владимир Зеленский предложил кредитовать бизнес под 0% годовых.

По словам Марченко, сейчас основной канал покрытия потребностей госбюджета – внутренние и внешние заимствования, поскольку налоговые и таможенные поступления значительно снизились. При этом Украина обслуживает свой долг в полном объеме

По данным «Экономической правды», на 5 марта около 56% компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации (организация, объединяющая международный бизнес в Украине) сообщили, что не работают на период военных действий.