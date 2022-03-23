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23 марта 2022 в 14:01 Поделиться:









Путин поручил принимать оплату за российский газ от «недружественных» стран только в рублях

Президент России Владимир Путин. Фото: Scanpix

Президент России Владимир Путин решил перевести в рубли оплату за российский природный газ, поставляемый в «недружественные» страны. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.

Путин заявил, что заморозкой российских активов за рубежом Запад «перечеркнул доверие к этим валютам», передает « Медуза ».

«И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. <…> В этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», - сказал Путин.

Покупатели российского газа должны будут приобретать рубли на российском внутреннем валютном рынке. Путин поручил Центробанку за неделю определить порядок таких операций.

При этом президент отметил, что Россия продолжит поставлять природный газ по объемам, ценам и принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Ранее Владимир Путин разрешил российским гражданам, компаниям и самому государству выплачивать крупные долги кредиторам из «недружественных» стран в рублях.

Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило, что будет считать дефолтом выплаты России в еврооблигациям в рублях. В середине марта Минфину РФ удалось провести платеж по евробондам в валюте.