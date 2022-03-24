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24 марта 2022 в 14:18 Поделиться:









Swedbank грозит штраф в размере 16 млн евро по делу об отмывании денег

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Государственная прокуратура подозревает Swedbank по делу об отмывании денег в 2014-2016 годах. Если банк признают виновным, ему грозит штраф на сумму до 16 млн евро, пишет Äripäev.

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В направленном Стокгольмской фондовой бирже сообщении Swedbank заявил, что сотрудничает с эстонскими властями для решения «исторического» вопроса. Центральная криминальная полиция сообщила о подозрении эстонского подразделения Swedbank.

«Государственная прокуратура и Центральная криминальная полиция возбудили уголовное дело в отношении Swedbank в 2019 году, и с тех пор в рамках расследования было предпринято множество действий. Вынесенное подозрение относится к периоду 2014-2016 годов, но подчеркиваем, что речь идет именно о подозрении», - заявила представитель прокуратуры Кайри Кюнгас.

Она добавила, что на данный момент прокуратура не может предоставить более подробную информацию, поскольку происходит сбор улик и выяснение обстоятельств.

В 2019 году Финансовые инспекции Эстонии и Швеции начали совместное расследование подозрений шведских СМИ о том, что через Swedbank могли систематически отмывать деньги. В ноябре того же года Финансовая инспекция Эстонии передала часть своих производств в прокуратуру и Центральную криминальную полицию, чтобы избежать риска двойного наказания.

Несколько недель назад Swedbank сообщил, что представители эстонского подразделения были вызваны на допрос в Центральную криминальную полицию, чтобы выяснить, имело ли место в Swedbank AS отмывание денег или другие преступные действия в 2011–2017 годах.

По словам руководителя отдела коммуникаций и устойчивого развития Swedbank Кристийны Геродес, банк готов оказывать всевозможную помощь во время расследования.