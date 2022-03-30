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    Финтех-компания IuteCredit приблизилась к приобретению Moldova Energbank

    Руководитель IuteCredit Тармо Сильд.Фото: RAIGO PAJULA

    Эстонская компания финансовых технологий IuteCredit делает обязательное предложение о поглощении доли миноритарных акционеров Moldova Energbank, так как за последние месяцы предприятие уже приобрело почти 84% акций банка. Началась подготовка к избранию новых членов управляющих органов банка, сообщает пресс-служба компании.

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    По словам руководителя IuteCredit Тармо Сильда, приобретение банков является частью стратегии Iute по превращению в компанию с миллиардным балансом в течение двух лет: «Каждую приобретаемую компанию мы планируем интегрировать с концерном Iute, включая управленческую структуру, бизнес-процессы и технологии. Большинство технологичных решений и масштабируемые бизнес-процессы создаются именно здесь – в нашей головной конторе в Эстонии».
    У миноритарных акционеров есть две недели, чтобы принять предложение о приобретении их доли. Iute получит полный контроль над деятельностью Energbank после избрания членов правления и наблюдательного совета нового банка.
    «Заявка обязательного предложения о поглощении - последний шаг в приобретении Energbank. Помимо подготовки смены правления, мы готовимся к интеграции банка в концерн Iute. Мы будем внедрять наши финтех-решения и ориентированную на клиента культуру обслуживания, чтобы стать быстрым и удобным финтех-банком, который быстро растет», - добавил Сильд.
    Energbank работает на финансовом рынке Молдовы уже 25 лет. За этот период банк стал одним из лучших финансовых учреждений страны среднего размера с общим объемом активов 3 млрд леев (150 млн евро) по состоянию на 30.11.2021. Energbank является восьмым по размеру банком Молдовы, его банковская сеть состоит из 45 филиалов и представительств, банк оказывает финансовые услуги по всей стране как физическим лицам, так и малому и среднему бизнесу.
    IuteCredit, основанное в 2008 году, является эстонским финтех-предприятием. Концерн предлагает рассрочку и мгновенные расчеты через дочерние компании, находящиеся в 100% собственности предприятия. IuteCredit обслуживает клиентов в Молдове, Албании, Северной Македонии, Болгарии, Боснии и Герцеговине.

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