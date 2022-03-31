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dv.ee

31 марта 2022 в 11:40 Поделиться:









Yandex: мы работаем в Эстонии четыре года, до этого претензий у властей не было

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Несколько дней назад министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть предложил правительству запретить компании Yandex N.V. предоставлять услуги таксоизвоза в Эстонии. Представители компании оказались удивлены этим решением.

По словам Суття, причиной возможного введения санкций против Yandex является российский законопроект, который обяжет операторов такси передавать ФСБ данные, «используемые для получения, хранения, обработки и передачи заказов».

Согласно предложению министра, компании Yandex N.V. будет запрещено оказывать любые услуги по организации таксоизвоза на территории Эстонии. Доступ к приложению Yandex.Go будет ограничен.

Приводим пресс-релиз компании в полном объеме:

Мы удивлены заявлению властей Эстонии в прессе. Российский законопроект, о котором идет речь, не имеет никакого отношения к Эстонии и другим странам. Даже если его примут в таком виде в России, то он будет распространяться только на российское юрлицо и данные, связанные с российскими поездками. Приложением Yandex Go в Эстонии и многих других странах управляет другая компания – Yandex.Taxi BV, которая зарегистрирована в Нидерландах и строго соблюдает правила ЕС, GDPR и законодательство Эстонии.

Как и раньше, данные, связанные с работой сервиса за пределами России, могут быть запрошены исключительно через официальный запрос властей Нидерландов к Yandex.Taxi BV и только в рамках установленных международных процедур, например, с привлечением Интерпола. Наша компания имеет высокие стандарты политики безопасности, которые подтверждены международным публичным отчетом о безопасности, доступности, целостности обработки и конфиденциальности данных SOC2/3.

Yandex Go работает в стране четыре года, все это время наша команда находится на связи с эстонскими властями. До этого претензий к сервису не было.