Печальная реальность: Эстония будет получать российский газ до тех пор, пока от него не откажутся Латвия и Финляндия

Российская газовая труба перекрыта из-за профилактических работ, но газ в газохранилище все равно имеет российское происхождение.

Для того, чтобы решение правительства Эстонии отказаться от российского газа имело реальные последствия, импорт газа из России необходимо остановить совместно с Латвией и Финляндией, считает партнер Baltic Energy Partners Марко Алликсон.

Алликсон отметил, что стремление правительства побудить продавцов газа прекратить его закупку в России, совершенно понятно с учетом российской агрессии. Но внутри рыночной зоны Эстонии-Латвии-Финляндии природный газ перемещается свободно, и поэтому невозможно определить, о каком газе в конкретном случае идет речь - пока пусть даже один единственный покупатель продолжает закупки в России. Вдобавок большая часть уже оплаченного газа в Инчукалнском подземном газохранилище имеет российское происхождение.

Поэтому в контексте всего региона, по его словам, важно, чтобы все покупатели газа подходили бы к закупкам российского газа одинаково: "Если в Латвии и Финляндии продолжают закупать российский газ, то ограничение наносит ущерб одной только Эстонии. Видимо, Финляндия, которая обычно ведет себя экономически рационально, продолжит покупать газ в России до тех пор, пока на его импорт не будут наложены санкции ЕС, или Россия сама не ограничит его поставки. Односторонние санкции отдельных государств, являющихся мелкими потребителями, не будут оказывать влияние на Россию, пока закупки продолжит, например, Германия".

Они, как сказал Алликсон, уже давно ищут альтернативу российскому природному газу. Кроме того, в начале апреля поставки газа из России на границах Латвии и Эстонии были остановлены из-за штатных профилактических работ. Цена российского газа в апреле настолько высока, что с экономической точки зрения целесообразнее использовать запасы из газохранилища.

Замену найти сложно

Член правления Eesti Gaas Маргус Каазик сказал, что компания реорганизует свой бизнес таким образом, чтобы избежать сильного негативного влияния, и, наоборот, обрести новые возможности: "Но для этого предстоит приложить немало сил, поскольку до тех пор, пока у нас в регионе нет ничего, кроме терминала в Клайпеде, мощность которого уже тоже порядком исчерпана, то сейчас, в текущем порядке, до тех пор, покуда не появится новый терминал (к осени планируется вступление в строй эстонско-финляндского терминала - ред.), очень непросто найти альтернативу российскому газу".

Сегодня, по словам Каазика, не вполне ясно, откуда будет поступать газ на создаваемый здесь плавучий терминал СПГ, но один из вероятных источников - США: "У них очень большие объемы производства, и в качестве поставщиков они выглядят надежно и разумно, но окончательного решения пока нет".

Регион от Финляндии до Литвы, можно, как отметил Каазик, разделить надвое: одна половина получает газ с литовского терминала СПГ, другая - от "Газпрома": "С 1 мая мы через Польшу будем соединены со всей Европой, и если появится второй терминал, то источников поставок у нас станет больше". На СПГ-терминал газ, по словам Каазика, будет поступать не только из одного источника, и вариантов для закупок на здешнем рынке останется много.

Малый продавец: хорошо, что рынок станет прозрачным

"Хорошо, что правительство оставило предпринимателям возможность самостоятельно принимать решения", - сказал член правления OÜ Energate Уку-Мадис Сависто.

Предприятие Energate крайне мало по сравнению с лидерами рынка - оно перепродает газ, полученный от отечественных продавцов. Поэтому Сависто трудно оценить, как решение правительства реально скажется на цене газа: "Если бы я это знал, мог бы заработать намного больше на спекуляциях".

Но Сависто уверен, что в будущем происхождению газа будут уделять большее внимание: "Если системе сертификатов, показывающих происхождение газа, станут придавать большее значение, клиенты смогут принимать лучшие решения".

Возможно, надо сократить потребление газа

Марко Алликсон полагает, что если не появится новых СПГ- терминалов, а российский природный газ перестанет поступать в наш регион, будущей зимой придется в целом сократить потребление газа.

По его словам, все большее число потребителей газа хотят использовать газ не российского происхождения и готовы платить за него больше: "Если клиентский спрос возможно будет покрыть без использования российского природного газа, то это будет сделано, но если вопрос в том, будет ли газ или его вообще не будет, то клиенту придется решать, что важнее".

Одновременно с решением о прекращении использования российского газа правительство объявило о закупке запасов газа объемом 1 ТВт-час примерно за 110 млн. евро. По словам Алликсона, закупка такого количества газа возможна, но, скорее всего, предстоящим летом здесь не обойтись без российского газа, поскольку количество поставщиков было бы в таком случае очень ограниченным: "Ведь и при покупке газа, уже имеющегося в газохранилище в Инчукалнсе, это будет в основном газ российского происхождения".

Что будет с ценой на газ, если появится эстонско-финляндский терминал? На этот вопрос отвечает вице-канцлер Минэкономики по энергетике Тимо Татар. Цена на газ будет по-прежнему связана с ценами на мировом рынке, которые в последнее время были очень волатильными. Местный терминал даст лучшие возможности эстонским продавцам газа в смысле доступа к мировому рынку СПГ. На мировом рынке СПГ, кроме газа по ценам на данный момент, продается и газ по долгосрочным договорам по более льготным ценам. Нынешняя цена российского трубопроводного газа не очень отличается от цены СПГ. При поставках СПГ к цене газа добавляется тариф терминала СПГ, которым покрываются расходы на аренду газотанкера. Но в случае регионального терминала с большим объемом использования они не превысят пары евро на 1 МВт-час.

Создание плавучего терминала вызовет дополнительные расходы

Марко Алликсон пояснил, что цена российского природного газа и краткосрочных сделок с СПГ практически одинакова, поскольку они оцениваются в Европе прежде всего на основании биржевых индексов. На цену газа влияет то, поступает ли газ в Европу из России или нет. На цену газа не оказывает существенного влияния, используют ли в странах Балтии СПГ или российский газ.

Маргус Каазик отметил, что для терминала СПГ надо будет построить инфраструктуру и арендовать танкер, что недешево. Так что появятся дополнительные расходы. Еще один нюанс заключается в том, по какой цене удастся получить СПГ: "Пример Литвы говорит о том, что временами СПГ был дороже российского газа, а временами - дешевле".