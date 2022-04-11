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11 апреля 2022 в 8:35 Поделиться:









Куриное мясо может подорожать на 15%

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По словам коммерческого директора HKScan (Rakvere, Tallegg) Маркуса Кирсберга, рост стоимости кормового зерна и других производственных средств привели к повышению цен на куриное мясо до 15%.

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"Наши производственные объемы стабильные. Что же касается доступности товаров наших конкурентов, то, естественно, события в Украине влияют негативно. Сегодня мы явно видим повышение цен на рынке сырья. Прежде всего это касается куриного мяса. Сейчас мы говорим о росте в 10-15%, а когда будет осенний сбор урожая, неизбежен еще один рост цен, если подорожает зерно. Тут речь о соотношении спроса и потребления. Если какой-то товар пропадает - цены растут", - сказал Кирсберг rus.err.ee.

Примерно 60% куриного мяса на эстонских прилавках попадает туда с ферм Tallegg - крупнейшего производителя куриного мяса в стране. Ещё пару процентов добавляют малые производители, а остальное закупается не только в Латвии, Литве, Польше, но и в Украине, Беларуси и России.

"Из Украины и России поступали товары более низкого ценового класса. Там ниже затраты на производство, ниже зарплаты и выше доступность сырья. Куриное мясо импортируется, и нам необходимо это делать потому, что это один из видов мяса, потребление которого повышается. Мы все же понимаем, что длившийся десятилетия товарообмен искалечили по сути за день. Увеличилось время поставок. Доступность обеспечена, но вот с ценами… Цены повышаются везде и из-за войны. Когда спрос большой, а предложение уменьшается, то цены растут сами по себе", - прокомментировала руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.