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14 апреля 2022 в 6:48 Поделиться:









Йозинг: ценовая война закончилась в прошлом году, сейчас цены растут во всех магазинах

Lidl. Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Ожидалось, что с приходом на эстонский рынок сети Lidl непременно начнется ценовая война, от которой должен выиграть потребитель, однако из-за войны в Украине цены растут везде, пишет rus.err.ee.

Как отмечает генеральный директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг, перед новым годом крупные торговые сети, стараясь сохранить лояльность своих покупателей, провели масштабные кампании скидок, однако теперь цены растут везде, а интерес к Lidl сохраняется из-за его новизны на местном рынке.

Руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп опасается, что приход Lidl дополнительно ударит по местным производителям, которые находятся в тяжелом положении: расходы на производство растут, а торговые сети стремятся сдерживать рост цен, предпочитая дорогим отечественным товарам дешевые импортные аналоги.

"У наших производителей продовольственных продуктов нет таких возможностей инвестировать, а инвестировать нам надо, потому что каждый день на какой-то компонент повышается цена", - пояснила Потисепп.

В Lidl так и вовсе прямо заявляют, что поддержка местных производителей не входит в их бизнес-стратегию: "Наша общеевропейская бизнес-модель требует, чтобы мы продавали продукцию под собственной торговой маркой, т.е. очень большая часть продукции производится в разных странах Европы, но под нашей собственной торговой маркой".