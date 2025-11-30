Европейские фондовые рынки демонстрируют выдающийся рост

Волатильность и красный цвет последней недели нисколько не смутили опытных инвесторов. Наоборот: падение рассматривается как распродажа в магазине. А лучшее лекарство от нервов – стабильный денежный поток.
Платить ли фондовому управляющему высокую комиссию за пару щелчков мышью или взять управление в свои руки? Накануне истечения срока, когда еще можно изменить, где копить пенсию, Äripäev подготовил обзор фондов, их доходности и комиссий.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.