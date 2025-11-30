Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%296,55
  • OMX Riga0,03%924,16
  • OMX Tallinn−0,38%1 945,65
  • OMX Vilnius0,08%1 280,43
  • S&P 5000,54%6 849,09
  • DOW 300,61%47 716,42
  • Nasdaq 0,65%23 365,69
  • FTSE 1000,27%9 720,51
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,14
  30.11.25, 13:41

Европейские фондовые рынки демонстрируют выдающийся рост

В рейтинге 20 фондовых рынков мира, показавших лучшие результаты в этом году, половину индексов составляют европейские.
Индексы Германии и Франции находятся заметно опережают рост S&P 500.
  • Индексы Германии и Франции находятся заметно опережают рост S&P 500.
  • Foto: Andres Haabu
Ранее такого показателя региону удавалось достичь лишь трижды, пишет Bloomberg. Доверие инвесторов к Европе восстанавливается. Прогнозы экономического роста в регионе также наконец улучшились.
