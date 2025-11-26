Четыре самые востребованные специальности в ИТ-секторе

Самый новый европейский «единорог» Lovable навсегда изменил культуру программирования. Во время визита в Эстонию Фабиан Хедин отметил, что местная среда делает страну привлекательной для расширения бизнеса.
Разрабатывающий электрогенераторы на водородных топливных элементах стартап PowerUP Energy Technologies привлек 10 млн евро, чтобы нарастить объемы производства и расширить международную сеть продаж. Основатель компании Ивар Круузенберг отметил, что это большое событие для всей эстонской стартап-среды.
По словам министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, в Украине есть рынок и для эстонских компаний. Из-за войны страна остро нуждается в решениях оборонной промышленности, ИТ-услугах и восстановлении энергетической инфраструктуры, пояснил Кельдо в эфире утренней передачи радио Äripäev.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.