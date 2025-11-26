Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
Swedbank продал свой прежний главный офис на улице Лийвалайа предпринимателям, которые производят деревянные дома, всего за 8 миллионов евро. По информации Äripäev, несколько лет назад здание выставлялось на продажу за 30 миллионов.
«В моей команде нет ленивых людей или тех, кому безразлично, чего они добьются и добьются ли вообще», — говорит исполнительный директор Arco Vara Кристина Мустонен. С таким же настроем она сама поднялась на вершину. Ей нужен результат — даже если ради него приходится работать круглые сутки.
Бывший глава девелоперской компании Endover Роберт Лауд вместе соучредителем Estateguru Каспаром Кальювеэ основал кредитное бюро, которое будет предлагать бизнес-кредиты компаниям под залог недвижимости.
Департамент конкуренции всего после нескольких недель рассмотрения одобрил сделку, в рамках которой семейная фирма Пийльманнов покупает у шведского фонда недвижимости торговый центр Solaris и другие объекты.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.