  • OMX Baltic0,08%292,46
  • OMX Riga−0,04%923,52
  • OMX Tallinn0,4%1 924,51
  • OMX Vilnius−0,24%1 271,86
  • S&P 5000,91%6 765,88
  • DOW 301,43%47 112,45
  • Nasdaq 0,67%23 025,59
  • FTSE 1000,21%9 629,88
  • Nikkei 2251,85%49 559,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,9
  • 26.11.25, 08:42

Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»

Swedbank продал свой прежний главный офис на улице Лийвалайа предпринимателям, которые производят деревянные дома, всего за 8 миллионов евро. По информации Äripäev, несколько лет назад здание выставлялось на продажу за 30 миллионов.
Swedbank проработал по адресу Лийвалайа, 8/12 в общей сложности 30 лет, а теперь переехал по той же улице на 750 метров ближе к центру города, в квартал Arter.
  • Swedbank проработал по адресу Лийвалайа, 8/12 в общей сложности 30 лет, а теперь переехал по той же улице на 750 метров ближе к центру города, в квартал Arter.
  • Foto: Andras Kralla
