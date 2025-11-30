Назад 30.11.25, 13:53 «Серьезные риски безопасности». Турция обеспокоена нападениями на танкеры в Черном море «Атаки на танкеры „теневого флота“ России у Черноморского побережья Турции создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды», — заявил турецкий МИД.

Нефтяной танкер Kairos у берегов Турции в Черном море. Архивное фото.

Foto: Reuters/Scanpix

Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность в связи с нападениями на нефтяные танкеры, произошедшими в последние дни в Черном море. В заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Онджю Кечели, опубликованном в воскресенье, 30 ноября, говорится, что атаки на танкеры Kairos и Virat, шедшие под флагом Гамбии, создали угрозу безопасности судоходства в регионе, передает DW.

«Эти инциденты, произошедшие в пределах нашей исключительной экономической зоны в Черном море, создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в регионе», — заявил Кечели.

Украина, которая взяла на себя ответственность за атаки, в его заявлении напрямую не осуждается. Турция «поддерживает контакты с заинтересованными сторонами», чтобы «предотвратить распространение войны» в Черном море и «избежать негативного воздействия на экономические интересы» страны в регионе, — сказал представитель МИД Турции.

Атака на танкеры «теневого флота» РФ у берегов Турции

Танкеры Kairos и Virat, относящиеся к «теневому флоту» России, подверглись нападению вечером 28 ноября, когда находились в море у берегов Турции. По данным источников украинских изданий, они были поражены морскими дронами Sea Baby Службы безопасности Украины (СБУ). Атака произошла, когда танкеры без груза направлялись в порт города Новороссийска.

Оба танкера находятся под санкциями стран Запада из-за причастности к перевозке российской нефти.