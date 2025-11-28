Компания Shishi остается в плюсе, пока другие игроки уходят с рынка
«Знаешь, даже в Индии начали отмечать Рождество», – говорит Март Хабер. «Гонконг уже давно является нашим рынком, но сейчас глобализация действительно придала Рождеству такой мощный импульс, что дошло аж до Индии!» – подчеркивает Тайво Пиллер.
«Эстонцы покупают катера и яхты, которые даже гораздо дороже наших. Похоже, еще живо старое представление о том, что по-настоящему престижная вещь должна быть иностранной», — говорит исполнительный директор AS Luksusjaht Андрес Тоом.
Оборот интернет-магазина товаров для настольного тенниса tabletennis11.com за прошлый год превысил 10 млн евро. Он продает по всему миру и больше всего – в США. При этом и офис, и склады владеющей магазином компании Table Tennis Products находятся в Нарве.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.