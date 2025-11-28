Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%296,55
  • OMX Riga0,03%924,16
  • OMX Tallinn−0,38%1 945,65
  • OMX Vilnius0,08%1 280,43
  • S&P 5000,37%6 837,64
  • DOW 300,53%47 677,17
  • Nasdaq 0,37%23 300,88
  • FTSE 1000,27%9 720,51
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,01
  • 28.11.25, 19:14

Компания Shishi остается в плюсе, пока другие игроки уходят с рынка

«Знаешь, даже в Индии начали отмечать Рождество», – говорит Март Хабер. «Гонконг уже давно является нашим рынком, но сейчас глобализация действительно придала Рождеству такой мощный импульс, что дошло аж до Индии!» – подчеркивает Тайво Пиллер.
Основатели Shishi Тайво Пиллер и Март Хабер говорят, что, несмотря на резкое падение прибыли, компания остается в плюсе. Многие компании, обанкротившиеся на фоне мировых кризисов и подобных потрясений, не могут похвастаться тем же.
Похожие статьи

Новости
  • 02.07.24, 08:39
Эстонский дизайн становится слишком популярным: под этой вывеской можно продать многое
Из эстонских школ выходят дизайнеры высочайшего уровня, и эстонский дизайн завоевал такую солидную репутацию, что его используют для продажи массовой продукции.
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
«Эстонцы покупают катера и яхты, которые даже гораздо дороже наших. Похоже, еще живо старое представление о том, что по-настоящему престижная вещь должна быть иностранной», — говорит исполнительный директор AS Luksusjaht Андрес Тоом.
Эпицентр
  • 15.01.25, 06:15
Как купить свой первый роскошный автомобиль. Мой зеленый Bentley
«Сколько шампанского вы должны выпивать за день?» «Лучше я не буду отвечать на этот вопрос», – смеется продавец роскошных автомобилей.
Новости
  • 25.11.24, 06:00
Американские теннисисты покупают японские ракетки в нарвском интернет-магазине
Оборот интернет-магазина товаров для настольного тенниса tabletennis11.com за прошлый год превысил 10 млн евро. Он продает по всему миру и больше всего – в США. При этом и офис, и склады владеющей магазином компании Table Tennis Products находятся в Нарве.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
2
Новости
  • 27.11.25, 06:00
В любой бутылке Coca-Cola может оказаться химическое вещество родом из Кохтла-Ярве
3
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
4
Новости
  • 26.11.25, 14:16
Эстонский «единорог» Glia сокращает рабочие места в Эстонии и переносит их в США
5
Новости
  • 25.11.25, 11:47
Проработавшая три десятилетия морская компания признана банкротом
6
Биржа
  • 27.11.25, 08:57
Срок принятия решений по пенсии истекает: один индексный фонд опережает всех

Последние новости

Эпицентр
  • 28.11.25, 19:14
Компания Shishi остается в плюсе, пока другие игроки уходят с рынка
Новости
  • 28.11.25, 18:14
Андрей Ермак подал в отставку с должности главы Офиса президента Украины
Новости
  • 28.11.25, 17:51
Предприниматель Оливер Крууда объявлен в розыск
Новости
  • 28.11.25, 16:58
Лаури: Рейнсалу и Кылварт нашли подходящую марионетку
Новости
  • 28.11.25, 16:41
Цена на нефть падает уже четвертый месяц подряд
Mнения
  • 28.11.25, 16:21
Делов-то: без знания языка не возьмут в армию, мэр теперь известен, а партии незаконно переводят деньги
Новости
  • 28.11.25, 15:57
Пеэтер Коппель – о жизни с болезнью: здоровым я был бы невыносимым
Новости
  • 28.11.25, 14:50
Omniva закроет почти половину почтовых отделений

Сейчас в фокусе

Директор химзавода Eastman Specialties Михаил Грищенко показывает неожиданные продукты, куда добавляются вещества, которые там производятся.
Новости
  • 27.11.25, 06:00
В любой бутылке Coca-Cola может оказаться химическое вещество родом из Кохтла-Ярве
По словам инвестора и преподавателя TalTech Кристьяна Лийвамяги, ряд научных исследований показывает: по долгосрочной доходности индексные фонды превосходят активно управляемые.
Биржа
  • 27.11.25, 08:57
Срок принятия решений по пенсии истекает: один индексный фонд опережает всех
Повреждения от влаги становятся причиной множества споров между покупателями и продавцами недвижимости.
Новости
  • 27.11.25, 12:42
Количество жалоб на скрытые недостатки стремительно растет. Как защитить себя при продаже недвижимости?
Совладелец стартапа Wallester Сергей Астафьев верит в бизнес-модель, когда услуга предоставляется корпоративным клиентам бесплатно, а компания зарабатывает на кэшбэке от крупного партнера.
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
Swedbank проработал по адресу Лийвалайа, 8/12 в общей сложности 30 лет, а теперь переехал по той же улице на 750 метров ближе к центру города, в квартал Arter.
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
Бизнес политика партии «Отечество» и бывшего мэра Таллинна находится под уголовным следствием – у него проблемы с отчетностью и неоплаченными штрафами
Новости
  • 27.11.25, 15:06
Бизнес политика «Отечества» под следствием: отчетность нарушена, штрафы не уплачены
По словам Юри Росса, сотрудники довольны, если им платят на 10 процентов больше, чем их конкурентам.
Новости
  • 27.11.25, 10:42
Глава Büroomaailm: какой ты предприниматель, если не можешь выплачивать минимальную зарплату?
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

