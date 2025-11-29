Вкус биржи: мы раскрыли все тайны хедж-фондов: ТОП-20 их любимых акций

Как всегда в конце недели мы сбросили все маски! Мы раскрыли секреты хедж-фондов: какие 20 акций они предпочитают?
- Срубил он наши денежки под самый корешок...
- Foto: Брэндан Макдермид / Reuters / Scanpix
Apple впервые за 14 лет уделала Samsung по количеству проданных телефонов. Секта победила силу добра? Что будет дальше? И кого Баффет считает лучшим руководителем 21 века?.
Опять? Пузырь? Индекс вышеперечисленной легенды на пиках. Когда это все уже рванет?
Как победить конкурента? Сопри его коммерческую тайну. Акции выросли на 8% после обысков у топ-менеджера Intel.
Как страх тех, кто регулирует кривизну огурцов привел к упущению исторической прибыли?
Google показал самый высокий рост акций за всю историю компании на бирже. Какие три фактора могли этому поспособствовать?
И какая биржевая компания читается как Tallinn Energy (TLN)?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
NB! Подкаст «Вкус биржи» — на седьмой инвестиционной конференции «Заставь деньги работать»: Фуад Расулов и Ярослав Тавгень в прямом эфире вместе с аудиторией обсудят, чего ждать от рынков в 2026 году и где прячутся новые возможности для инвесторов. Не пропустите!
