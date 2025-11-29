Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%296,55
  • OMX Riga0,03%924,16
  • OMX Tallinn−0,38%1 945,65
  • OMX Vilnius0,08%1 280,43
  • S&P 5000,54%6 849,09
  • DOW 300,61%47 716,42
  • Nasdaq 0,65%23 365,69
  • FTSE 1000,27%9 720,51
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,14
  • 29.11.25, 13:23

Вкус биржи: мы раскрыли все тайны хедж-фондов: ТОП-20 их любимых акций

Как всегда в конце недели мы сбросили все маски! Мы раскрыли секреты хедж-фондов: какие 20 акций они предпочитают?
Срубил он наши денежки под самый корешок...
  • Срубил он наши денежки под самый корешок...
  • Foto: Брэндан Макдермид / Reuters / Scanpix
Apple впервые за 14 лет уделала Samsung по количеству проданных телефонов. Секта победила силу добра? Что будет дальше? И кого Баффет считает лучшим руководителем 21 века?.
Опять? Пузырь? Индекс вышеперечисленной легенды на пиках. Когда это все уже рванет?
Как победить конкурента? Сопри его коммерческую тайну. Акции выросли на 8% после обысков у топ-менеджера Intel.

Как страх тех, кто регулирует кривизну огурцов привел к упущению исторической прибыли?
Google показал самый высокий рост акций за всю историю компании на бирже. Какие три фактора могли этому поспособствовать?
И какая биржевая компания читается как Tallinn Energy (TLN)?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
NB! Подкаст «Вкус биржи» — на седьмой инвестиционной конференции «Заставь деньги работать»: Фуад Расулов и Ярослав Тавгень в прямом эфире вместе с аудиторией обсудят, чего ждать от рынков в 2026 году и где прячутся новые возможности для инвесторов. Не пропустите!
