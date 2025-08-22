Назад 25.08.25, 06:00 Омлетик, тортик, кофеёк: две подруги создали в Нарве первое кафе для завтраков Повара и кондитеры Екатерина Смирнова и Евгения Балдина в апреле прошлого года открыли в центре Нарвы кафе Oven. Екатерина переехала в Нарву из Таллинна, Евгения – из Санкт-Петербурга. Их знакомые считали странной идеей уехать в маленький город, а тем более открыть там кафе. Но подруги – кстати, обе овны по гороскопу – уперлись и все-таки сделали это.

Екатерине и Евгении после переезда в Нарву не хватало вкусного кофе и завтраков, поэтому они создали первое в городе кафе для завтраков.

Foto: Николай Андреев

Екатерина и Евгения говорят, что принесли в маленький город то, что было привычно в их больших городах с большой конкуренцией между ресторанами. Вечером в Нарве есть, где поужинать, но до появления Oven позавтракать вне дома в Нарве можно было только на заправках.

Кафе, работает в одном здании с грузинским рестораном и с пивным баром, но закрывается в пять, поэтому по вечерам с ними не конкурирует. Хотя в небольшом городе конкурировать всё равно проще, говорят женщины.

Екатерина с 17 лет работала на кухне помощником повара, потом выучилась на повара. Рассказывает, что работать приходилось по 12-15 часов в день, и после декретного отпуска она переучилась на кондитера – это утренняя работа, и остается время для семьи.

Статья продолжается после рекламы

Из Таллинна семья переехала в Нарва-Йыэсуу, но теперь переезжает в Нарву, устав от ежедневных поездок на работу, в школу, на тренировки с детьми. Евгения училась на повара-кондитера и работала в Петербурге, в пятизвездочном отеле. Получила приглашение работать в Нарве, сменила здесь несколько мест, в т.ч. была шеф-поваром ресторана M.Chagall. На открытие своего бизнеса Екатерина получила от Кассы по безработице субсидию в размере примерно 6 000 евро и пригласила Евгению в напарницы. До вашего кафе в этом же помещении работало какое-то другое? Евгения: Здесь была пончиковая. Перед тем, как открывать свое дело, вы изучали, почему она закрылась? Екатерина: Изначально непонятно, почему они открылись. Владельцы не имели никакого отношения к общепиту, просто они переехали в Нарву – муж с женой – хотели тоже получить субсидию и заняться каким-то своим делом. И, вроде как, в Нарве нет пончиковой – давай сделаем! Когда я общалась с хозяйкой, чтобы здесь всё перекупить, она говорила, что у них даже рецепта пончиков не было. Люди жаловались, как-то не продумано это было. Хотя деньги они получили, и реклама у них была хорошая. Когда мы зашли в это помещение, сразу стало некомфортно, неуютно. Но что радовало – мы почти ничего не меняли, мы просто всё отмыли. И люди заходили, говорили: "О, вы здесь делали ремонт!". Но, по сути, чего-то такого “глобального” мы не делали. Горячие новости 21.08.25, 06:00 Два 18-летних парня построили бизнес, в который никто не верил 21.08.25, 13:47 Шведы сокращают четверть работников эстонской промышленной компании 22.08.25, 07:00 «Я не хочу, чтобы мои дети ссорились». Разбогатевшие эстонцы чаще спорят о наследстве KM 18.08.25, 11:05 Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Статья продолжается после рекламы

Но оборудование все же заменили?

Екатерина: Да, нам было важно работать на качественном, хорошем оборудовании. Хорошо, когда ты что-то знаешь, что-то умеешь, но без хорошего оборудования не будет качественного продукта.

Евгения: Мы не могли, конечно, купить все, что мы хотели, не могли купить все новое, потому что у нас была очень ограниченная сумма. На эту сумму даже хорошую новую печку не купишь.

Екатерина: Мы искали все это, торговались, чуть ли не умоляли. Я ездила по Таллинну, по точкам, которые закрывались. Я говорила: "Ну, вам же уже всё равно, ну получите вы потом на 500 евро больше. А я вам сейчас заплачу, но больше у меня нету”. Нам определенная печка была нужна для тортов, но сначала мне отказали. А через полторы недели все как-то само сложилось, мне сказали: "Ладно, мне срочно нужно продать. Если вы ее сегодня заберете, то отдам за те деньги, за которые вы хотите”. Я попросила мужа срочно найти прицеп, мы ночью, в дождь поехали куда-то в Кристийне, в какие-то ангары, где не было даже освещения… Это был интересный эксперимент, конечно.

Закупить новое оборудование на 6 000 было невозможно?

Екатерина: Невозможно. Даже если нолик прибавить, то нет.

Евгения: Только если два нолика.

Екатерина: Да-да. Но все удачно складывалось. Мы поехали за холодильником из какой-то закрывшейся турецкой забегаловки, и у нас были деньги только на один холодильник. А у хозяина два холодильника стояли в гараже, и он сказал: "Да бери оба".

Статья продолжается после рекламы

Бизнес-план, который вы предоставили в Кассу по безработице, “поплыл” при столкновении с реальностью, или вы работали строго по плану?

Евгения: Мы придерживались бизнес-плана. Разве что, лишние 800 евро потратили на Temu.

Екатерина: Я заказывала всякие милые штучки. Нам казалось, что нам обязательно нужна эта формочка для льда в виде мишки, эта формочка для шоколада в виде сердечек, еще что-то девичье… Закидываешь в корзину - ну, евро, потом еще два-пять евро, а потом - бабах, 800 евро к оплате! Но нам казалось, что всё это нам очень сильно нужно.

Евгения: Ну, часть мы использовали.

А такой ми-ми-мишный, девчачий, розовый стиль кафе - это было специально задумано? Я вижу, что у вас и одежда розовая, и даже стаканы.

Екатерина: Нет, посуда у нас не только розовая. Но мы слышали комментарии, что это либо детское кафе, либо кафе для девочек, мол мы сознательно исключили мужскую аудиторию. В том числе мужчины нам говорили, что им неудобно сидеть на розовых подушках, особенно в Нарве, что их не так поймут.

Но к нам приходят абсолютно разные люди, не только дети, девушки, женщины, но и мужчины в том числе. Мы не считаем, что у нас перебор с розовым… Хотя сейчас я смотрю: на самом деле, наверное, перебор. У нас даже клиенты в розовом приходят!

Выпить чашку кофе в милом интерьере в розовых тонах некоторые клиентки даже приходят в розовом.

Foto: Николай Андреев

И кто же, в основном, к вам приходит? Наверное, своя аудитория уже сформировалась?

Статья продолжается после рекламы

Екатерина: Есть постоянные клиенты, да.

Евгения: Есть люди, которые любят определенные десерты, приезжают специально за десертами. Конечно люди из Eesti Keele Maja, из центра семейных врачей приходят, потому что рядом. И много клиентов из Таллина – когда они приезжают на поезде, они уже знают, куда идти. Это, конечно, большой плюс. Летом было очень много туристов. Иностранцев в том числе было много.

Нужно сказать, что мы заработали достаточно высокий рейтинг, причем достаточно быстро. Когда мы сами с Катей путешествуем, мы по картам Google всегда смотрим, куда пойти. И, естественно, если мы заработали такой рейтинг, то и к нам по картам Google приходят.

То есть, это действительно работает?

Екатерина: Да, работает, очень хорошо работает.

Ваше кафе открыто только в рабочее время – с восьми до пяти. Почему так?

Евгения: Чтобы и нам удобно было. Вот Катя – мама троих детишек. Есть какие-то семейные обязанности, которые мы должны выполнять. И мы в Нарве вообще первые, кто стал открываться так рано. Нам говорили, что завтраки никому не нужны в Нарве. Однако после нас уже несколько заведений также сделали акцент на завтраках и на похожих десертах. То есть, какую-то движуху мы навели в городе, и это прекрасно!

Много лет рестораторы говорили, что в Нарве нет культуры кушать вне дома, поэтому клиентов мало. Но, кажется, ситуация меняется…

Статья продолжается после рекламы

Екатерина: Возможно это будет сказано пафосно, но просто было невкусно. И не всегда свежий продукт.

Евгения: Мы с Катей из больших городов. И когда ты приезжаешь из большого города в маленький, ты сразу лишаешься чего-то. Мы лишились вкусного кофе по утрам, завтрака. Элементарно нигде не попить кофе с утра! Даже с восьми утра нигде не позавтракать, только на заправке. Но это не тот кофе, который хочется получить.

Нарвитяне позавтракали дома и, в отличие от жителей большого города, многие из них могут просто заехать на обед домой…

Екатерина: Это странно! Люди себе на обед покупают в магазине готовую еду и платят примерно столько же, за сколько они могут пообедать у нас, свежей, вкусной, качественной едой. Зачем? Как будто, у них было доверие только к магазинной еде, где всё упаковано и штамп стоит.

Евгения: В мои первые дни в Нарве я смотрела, что же мне заказать с доставкой? В больших городах доставка работает вообще 24/7, и ты можешь круглосуточно себе заказать вообще что угодно. Я смотрела и думала: "Так, это они не вкусно приготовят, вот это я сама лучше сделаю". Открываешь отзывы, а там: это сгорело, то испорчено…

Екатерина: Когда рейтинг - 3, пересушено, пересолено или тухлое, объективно страшно заказывать. Лучше ты пойдёшь в магазин и купишь там еду в коробочке, где всё запечатано.

Евгения: Рестораны, конечно, были и есть в Нарве. Наверное, культура вечернего семейного ужина есть и сохраняется. И это прекрасно! Но культура завтрака где-то вне дома - такого вообще не было. И это люди прямо оценили: забежать на омлетик, взять кофеёк с собой и пойти на работу. Мне кажется, это хорошее начало дня, просто прекрасное.

Как вы думаете, в Нарве есть достаточный спрос для открытия новых заведений? Или новое может открыться, только если что-то старое закрылось?

Статья продолжается после рекламы

Евгения: Существует много кухонь, которые в Нарве еще не представлены. И хотя говорят, что Нарва маленький город, не такой уж он и маленький: допустим, из района Призмы до нас добираться кофе попить – проблематично, если мы говорим про “ранний формат”, как у нас. Поэтому перспективы открытия чего-то нового, конечно, есть.

Екатерина: Вот мы сейчас ищем новое жилье, и сложно найти что-то. Почему нет новостроек, кроме одной единственной? Хотелось бы видеть новые районы! Опять-таки, в больших городах часто в доме внизу – какая-то кафешечка, где ты можешь десертик и кофе взять.

Просто в Нарве мало жителей, и те постепенно разъезжаются…

Евгения: Нет, подождите, а сколько приезжает? Лично я очень верю в Нарву. Сколько прошло фестивалей этим летом, сколько разных мероприятий, которые привлекли не только внутренних туристов - у нас было много англоязычных гостей. То есть, с нами они разговаривали по-английски, а так-то это были и немцы, и французы, и люди из Азии. Говорят, все границы закрывают, никто не приедет, но на примере нашего кафе – это не так.

Полузакрытая граница в Нарве вам, наверное, наоборот, добавляет клиентов? Там постоянно стоят путешественники.

Екатерина: В том числе. Нам было очень приятно, что этим летом в плохую погоду мы стали таким островком тепла, уюта, безопасности, где они могут вкусно покушать, погреться, зарядить телефоны. Люди даже ждали, когда мы откроемся в восемь, потому что некоторые там и ночью стояли. Мы с душой их встречаем, с пониманием. Было много вопросов, что у нас здесь посетить, как пройти до вокзала, можно ли вызвать такси? То есть, нельзя сказать, что людей нет. Люди есть!

Рядом с нами скоро откроют гостиницу, перспективы развития туризма есть. А раз будут туристы, они к нам придут. Молодые хотят уехать отсюда, а люди из больших городов, наоборот. В последние годы я постоянно получаю вопросы от знакомых из Таллинна, люди готовы переезжать.

А как вы переживаете повышение налога?

Статья продолжается после рекламы

Евгения: Люди высказывают много пессимистичных мыслей, в том числе по этому поводу. Мы с Катей сознательно не повышали цены, чтобы посмотреть, что же будет после повышения налога с нашими доходами, с расходами. Посмотрели, и все-таки чтобы держаться на плаву, к осени мы планируем расширить меню, и все-таки придется немного повысить цены. Такая вот ложка дегтя. Поэтому мы очень рады разным фестивалям, поддержке от государства и прочему.

В какой степени на повышение цен повлияет налог, а в какой просто сама инфляция, ведь продукты подорожали сильнее, чем повысился налог?

Екатерина: Как-то всё это вместе получилось. Мы уже более-менее адаптировались к высоким ценам, то есть, понимали, а за сколько нам нужно продавать, чтобы это было выгодно для нас. И потом еще резко повысился налог. Поэтому, мне кажется, здесь большую роль сыграл налог.

Этим летом, по сравнению с прошлым, чувствуется, что люди стали экономить?

Евгения: Нет.

Екатерина: В прошлом году мы часто слышали комментарии: “6 евро за кусочек тортика?!” А в этом году: “М-м, четыре кусочка, пожалуйста”.

Евгения: Причем, от тех же самых людей. Они абсолютно адаптируются, они понимают, за что они платят. У людей есть деньги, они просто не хотят их тратить на то, что не приносит им удовольствия.