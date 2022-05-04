70-й день войны в Украине: Россия взяла в плен главу Чернобаевки, обстрел Львова, запрет на поставки нефти из России
По электростанциям Львова были нанесены ракетные ударыФото: Юрий Дятишин, Scanpix
Идёт 70-й день войны в Украине. Главное, что случилось к 13:00 4 мая.
За прошедшие сутки артиллерия обстреливала восемь областей Украины (в том числе Закарпатье - впервые за всю войну). Есть погибшие и раненые.
Десять человек погибли, пятнадцать получили ранения
в результате обстрела Авдеевского коксохимического завода в Донецкой области, пишет
глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кирилленко.
От обстрела Луганской области погиб священник
, передаёт “Украинская правда”
слова главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
В оккупированной российскими войсками Макеевке горит нефтебаза
, в результате обстрела вооружёнными силами Украины, пишет
т.н. “Штаб Теробороны ДНР”. Один человек погиб, двое получили ранения
.
Обстрелян Львов
, удары нанесены по электрическим подстанциям. Два человека ранены, 250 тысяч человек остались без электричества
, пишет “Украинская правда”
.
При обстреле Херсонской области ранена шестилетняя девочка
, пишет “Украинская правда”
со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Россия взяла в плен главу Чернобаевки Игоря Дударя
, передаёт hromadske
слова вице-премьера Украины Ирины Верещук. Село Чернобаевка стало знаменито после того как российские войска 18 раз пытались высадиться в этом селе и захватить его, и все 18 раз были уничтожены.
Мариуполь находится под контролем России
, передаёт "РИА Новости"
слова Сергея Шойгу. По данным Главного управления разведки минобороны Украины
, в этот город прибыл глава администрации президента России Сергей Кириенко
. Цель - подготовить празднование 9 мая.
Россия вывезла из Украины треть запасов зерна
, передаёт “Эспрессо”
слова первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого.
После переговоров Путина и Лукашенко белорусская армия начала проверять готовность сил реагирования
, пишет “Украинская правда”
. Для чего это делается, не уточняется.
Председатель Еврокомиссии представила шестой пакет санкций против России
. Планируется полный запрет на покупку российской нефти (вступит в силу через полгода) и отключение Сбербанка от SWIFT. Председатель также призвала разработать пакет помощи Украине.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенФото: Патрик Херцог, Scanpix
Австралия ввела дополнительные персональные санкции
против 70 российских политиков и 30 лиц из непризнанных т.н. “ДНР” и “ЛНР”, пишет Canberra Times
. В начале войны Австралия ввела персональные санкции против 812 россиян, включая Владимира Путина.
ЕС готовит санкции против патриарха Кирилла
, утверждает агентство AFP
.
В городе Васильков
(Киевская область) новую набережную на реке Стугна назовут именем Бориса Джонсона
, заявила мэр города
.
Фото: Facebook мэра Василькова Натальи Баласинович