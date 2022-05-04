70-й день войны в Украине: Россия взяла в плен главу Чернобаевки, обстрел Львова, запрет на поставки нефти из России

Финский концерн Fortum списал более 2 млрд евро, связанных с российским бизнесом

Государственная энергокомпания Финляндии Fortum в своей отчетности за первый квартал произведет доналоговые списания в размере около 2,1 млрд евро, связанные с ее российским бизнесом.

Государственная энергокомпания Финляндии Fortum в своей отчетности за первый квартал произведет доналоговые списания в размере около 2,1 млрд евро, связанные с ее российским бизнесом.