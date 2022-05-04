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    70-й день войны в Украине: Россия взяла в плен главу Чернобаевки, обстрел Львова, запрет на поставки нефти из России

    По электростанциям Львова были нанесены ракетные ударыФото: Юрий Дятишин, Scanpix

    Идёт 70-й день войны в Украине. Главное, что случилось к 13:00 4 мая.

    За прошедшие сутки артиллерия обстреливала восемь областей Украины (в том числе Закарпатье - впервые за всю войну). Есть погибшие и раненые.
    Десять человек погибли, пятнадцать получили ранения в результате обстрела Авдеевского коксохимического завода в Донецкой области, пишет глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кирилленко.
    От обстрела Луганской области погиб священник, передаёт “Украинская правда” слова главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
    В оккупированной российскими войсками Макеевке горит нефтебаза, в результате обстрела вооружёнными силами Украины, пишет т.н. “Штаб Теробороны ДНР”. Один человек погиб, двое получили ранения.
    Обстрелян Львов, удары нанесены по электрическим подстанциям. Два человека ранены, 250 тысяч человек остались без электричества, пишет “Украинская правда”.
    При обстреле Херсонской области ранена шестилетняя девочка, пишет “Украинская правда” со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
    Россия взяла в плен главу Чернобаевки Игоря Дударя, передаёт hromadske слова вице-премьера Украины Ирины Верещук. Село Чернобаевка стало знаменито после того как российские войска 18 раз пытались высадиться в этом селе и захватить его, и все 18 раз были уничтожены.
    Мариуполь находится под контролем России, передаёт "РИА Новости" слова Сергея Шойгу. По данным Главного управления разведки минобороны Украины, в этот город прибыл глава администрации президента России Сергей Кириенко. Цель - подготовить празднование 9 мая.
    Россия вывезла из Украины треть запасов зерна, передаёт “Эспрессо” слова первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого.
    После переговоров Путина и Лукашенко белорусская армия начала проверять готовность сил реагирования, пишет “Украинская правда”. Для чего это делается, не уточняется.
    Председатель Еврокомиссии представила шестой пакет санкций против России. Планируется полный запрет на покупку российской нефти (вступит в силу через полгода) и отключение Сбербанка от SWIFT. Председатель также призвала разработать пакет помощи Украине.
    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенФото: Патрик Херцог, Scanpix
    Австралия ввела дополнительные персональные санкции против 70 российских политиков и 30 лиц из непризнанных т.н. “ДНР” и “ЛНР”, пишет Canberra Times. В начале войны Австралия ввела персональные санкции против 812 россиян, включая Владимира Путина.
    ЕС готовит санкции против патриарха Кирилла, утверждает агентство AFP.
    В городе Васильков (Киевская область) новую набережную на реке Стугна назовут именем Бориса Джонсона, заявила мэр города.
    Фото: Facebook мэра Василькова Натальи Баласинович
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