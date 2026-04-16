airBaltic получит 30 млн евро: правительство Латвии одобрило кредит

Сейм Латвии на заседании в четверг, 16 апреля, одобрил выделение из госбюджета краткосрочного займа в размере 30 млн евро для национальной авиакомпании airBaltic.
Еще 31 марта правительство Латвии решило обратиться в Сейм с просьбой предоставить airBaltic краткосрочный заем в размере 30 млн евро. Поводом стало резкое ухудшение финансового положения компании в последние месяцы на фоне скачка цен на топливо, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, передает LSM.
Однако 1 апреля бюджетная комиссия латвийского парламента этот вопрос не рассмотрела из-за возражений со стороны входящего в правящую коалицию Союза зеленых и крестьян. Повторное обсуждение назначили на 14 апреля.
Сама компания запросила краткосрочный заем у Министерства сообщения Латвии, объяснив это ростом цен на авиационное топливо в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке.

Позднее, 13 апреля, правительство Латвии решило дополнить ранее принятое решение о предоставлении латвийской национальной авиакомпании airBaltic краткосрочного кредита в размере 30 млн евро, ужесточив условия его выдачи и усилив контроль.
Похожие статьи

Дополнительное давление на airBaltic оказывает и финансовая ситуация компании.
  • 14.04.26, 12:39
airBaltic сокращает часть майских рейсов из-за дорогого топлива
Иллюстративное фото.
  • 02.04.26, 10:57
Эксперт: airBaltic может сократить число рейсов из Таллинна
Латвийская авиакомпания объясняет потребность в дополнительных средствах подорожавшим топливом.
  • 01.04.26, 10:09
airBaltic просит у государства кредит из-за цен на топливо
Модель продаж Suur-Allikmäe построена гибко. Покупатели могут приобрести участок для самостоятельного строительства или выбрать решение “под ключ”.
  • KM
  • 23.03.26, 15:55
Новый район в Виймси привлекателен не только для жилья, но и для инвестиций
Общий объём проекта оценивается в 20 миллионов евро

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.04.26, 18:00
Привлекший почти миллион евро эстонский стартап завершает деятельность
2
Интервью
  • 14.04.26, 06:00
Глава завода TET Estel Виталий Дюков: живем за счет трех крупных заказчиков. Но ситуация очень сложная
3
Новости
  • 15.04.26, 12:01
Литовское издание прогнозирует кризис на рынке недвижимости. Эстонские эксперты считают, что все будет нормально
4
Новости
  • 14.04.26, 16:12
Получившая от Хелениуса миллионы евро компания движется к банкротству. «Нужно было принять очень тяжелое решение»
Работников сократят
5
Новости
  • 14.04.26, 12:39
airBaltic сокращает часть майских рейсов из-за дорогого топлива
6
Подсказка
  • 15.04.26, 06:00
Утаил или не знал? Риски скрытых дефектов при продаже недвижимости

Последние новости

Новости
  • 16.04.26, 18:11
Небольшая деревня дала отпор добывающей компании
Новости
  • 16.04.26, 17:01
A. Le Coq разрешили приобрести Värska. «Но у нас еще остались некоторые незакрытые вопросы»
Новости
  • 16.04.26, 16:30
airBaltic получит 30 млн евро: правительство Латвии одобрило кредит
Новости
  • 16.04.26, 16:19
Евроденьги превратили друзей премьер-министра Венгрии в миллиардеров. Времени на снос системы мало
Новости
  • 16.04.26, 16:00
С июля пошлиной будут облагаться все посылки. Тыну Вяэт: мы оцениваем последствия скорее скептически
Новости
  • 16.04.26, 15:40
Поднявший зарплаты хлебозавод потерял три четверти прибыли
Новости
  • 16.04.26, 13:47
Сандра Роосна о влиянии ИИ на свой стартап: не уверена, что мы еще когда-нибудь будем нанимать людей
Новости
  • 16.04.26, 13:06
Таллиннский аэропорт: забастовка Lufthansa болезненно ударила по школьным каникулам

Сейчас в фокусе

Не все споры о скрытых недостатках доходят до суда, и довольно часто сторонам удается достичь компромисса.
Подсказка
  • 15.04.26, 06:00
Утаил или не знал? Риски скрытых дефектов при продаже недвижимости
Основатели Esgrid (слева направо): Отт Ильвес, Евгений Богатырев, Катрин Изотамм и Оксана Толмачева.
Новости
  • 14.04.26, 18:00
Привлекший почти миллион евро эстонский стартап завершает деятельность
В сентябре на площадке Autowelt можно было увидеть автомобиль, на котором разъезжал криминальный авторитет по прозвищу Джокер. Там собрались десятки дорогих машин. Незадолго до этого Äripäev писал, что Coop Pank отказался от своего давнего клиента – JMV Motors.
Новости
  • 15.04.26, 13:55
Налоговый департамент: из фирмы JMV скрытно выводились деньги
Эстонские эксперты в области недвижимости считают, что на рынке все в порядке. За исключением продаж новостроек.
Новости
  • 15.04.26, 12:01
Литовское издание прогнозирует кризис на рынке недвижимости. Эстонские эксперты считают, что все будет нормально
Предприниматель Йоаким Хелениус инвестировал в Fenestra миллионы, однако компания так и не смогла выйти в прибыль.
Новости
  • 14.04.26, 16:12
Получившая от Хелениуса миллионы евро компания движется к банкротству. «Нужно было принять очень тяжелое решение»
Работников сократят
«Сейчас мы проводим смену бизнес-модели и намерены продолжить работу как регулируемое платежное учреждение и финтех-компания», – сказал основатель Crowdestate Лойт Линнупыльд.
Биржа
  • 15.04.26, 13:38
Финансовая инспекция аннулировала лицензию краудфандинговой платформы Crowdestate
Предприятие намерено продолжить работу как финтех-компания
Международное энергетическое агентство предупреждает, что топливный кризис распространяется из Азии в Европу. На фото – танкер у побережья Марселя.
Биржа
  • 15.04.26, 11:21
Переломный момент нефтяного рынка: фьючерсы оторвались от реальности
Андреюс Трофимовас.
  • KM
Content Marketing
  • 09.04.26, 11:10
Андреюс Трофимовас и Aventus Group: как финтех-компания из Балтии масштабировалась на глобальные рынки

