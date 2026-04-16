Назад АВИАЦИЯ

16.04.26, 16:30 airBaltic получит 30 млн евро: правительство Латвии одобрило кредит Сейм Латвии на заседании в четверг, 16 апреля, одобрил выделение из госбюджета краткосрочного займа в размере 30 млн евро для национальной авиакомпании airBaltic.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

Еще 31 марта правительство Латвии решило обратиться в Сейм с просьбой предоставить airBaltic краткосрочный заем в размере 30 млн евро. Поводом стало резкое ухудшение финансового положения компании в последние месяцы на фоне скачка цен на топливо, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, передает LSM.

Однако 1 апреля бюджетная комиссия латвийского парламента этот вопрос не рассмотрела из-за возражений со стороны входящего в правящую коалицию Союза зеленых и крестьян. Повторное обсуждение назначили на 14 апреля.

Сама компания запросила краткосрочный заем у Министерства сообщения Латвии, объяснив это ростом цен на авиационное топливо в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке.

Статья продолжается после рекламы

Позднее, 13 апреля, правительство Латвии решило дополнить ранее принятое решение о предоставлении латвийской национальной авиакомпании airBaltic краткосрочного кредита в размере 30 млн евро, ужесточив условия его выдачи и усилив контроль.