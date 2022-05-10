  • Поделиться:

    Рийгикогу в неизменном виде принял поправки к Закону об иностранцах

    Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

    В понедельник после почти четырех часов обсуждения Рийгикогу в неизменном виде принял поправки к Закону об иностранцах.

    Ранее президент Эстонии Алар Карис отказался провозглашать их из-за процедурных нарушений при прохождении законопроекта в парламенте, пишет rus.err.ee.
    Принятие закона в неизмененном виде было одобрено 47 депутатами от коалиции, против проголосовали 33 депутата от оппозиции, 13 народных избранников не голосовали.
    Законопроект о внесении изменений в Закон об иностранцах и Закон о предоставлении международной защиты иностранцам, который не был провозглашен президентом, регулирует правила работы иностранцев в Эстонии, а также условия их пребывания, обучения и проживания в стране. Поправки предусматривают введение более гибких правил трудовой миграции граждан третьих стран, в том числе они призваны облегчить интеграцию на рынке труда украинских военных беженцев.
    Новая редакция Закона об иностранцах упрощает наем на работу в Эстонию граждан третьих стран: в частности, в законе больше нет требования платить таким работникам зарплату не менее средней по стране.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Рынки переживают самое большое падение со времен коронакризиса
Министр образования нарушила закон при закупке коронавирусных экспресс-тестов
Объемы экспорта и импорта выросли в марте на треть
Влияние санкций
«Совкомфлот» из-за санкций может продать треть своего флота
Крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот» планирует продать часть своих судов из-за введенных в отношении нее западных санкций, сообщает The Bell.
Крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот» планирует продать часть своих судов из-за введенных в отношении нее западных санкций, сообщает The Bell.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Таллиннский порт в первом квартале увеличил оборот и прибыль
Таллиннский порт сообщил об увеличении чистой прибыли на 5% в первом квартале.
Таллиннский порт сообщил об увеличении чистой прибыли на 5% в первом квартале.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Перевозчики – об акцизе на топливо: настало время министру сдержать свое обещание
На прошлой неделе для всех людей, использующих моторное топливо или в большой мере зависящих от него, были опубликованы две важные новости. Во-первых, Европейский Союз ввел эмбарго на российскую нефть. Во-вторых, Латвия временно отказалась от своих обязательств по смешиванию биотоплива. По оценке транспортно-логистических компаний, если министр финансов Эстонии не сдержит данного им обещания об изменении топливной политики, то это приведет к оживлению приграничной торговли.
На прошлой неделе для всех людей, использующих моторное топливо или в большой мере зависящих от него, были опубликованы две важные новости. Во-первых, Европейский Союз ввел эмбарго на российскую нефть. Во-вторых, Латвия временно отказалась от своих обязательств по смешиванию биотоплива. По оценке транспортно-логистических компаний, если министр финансов Эстонии не сдержит данного им обещания об изменении топливной политики, то это приведет к оживлению приграничной торговли.
Все мнения
Эпицентр
Сумеют ли нефтяные гиганты вписаться в "зеленый поворот"?
Крупнейшие нефтекомпании мира соревнуются между собой в том, кто быстрее перейдет c добычи и переработки нефти на производство возобновляемой энергии. Что ждет их в будущем? Сумеют ли нефтяные гиганты остаться на плаву в условиях "зеленого поворота"?
Крупнейшие нефтекомпании мира соревнуются между собой в том, кто быстрее перейдет c добычи и переработки нефти на производство возобновляемой энергии. Что ждет их в будущем? Сумеют ли нефтяные гиганты остаться на плаву в условиях "зеленого поворота"?
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: юных трейдеров снёс старый добрый хардкор?
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение