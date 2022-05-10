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dv.ee

10 мая 2022 в 6:44 Поделиться:









Рийгикогу в неизменном виде принял поправки к Закону об иностранцах

Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

В понедельник после почти четырех часов обсуждения Рийгикогу в неизменном виде принял поправки к Закону об иностранцах.

Ранее президент Эстонии Алар Карис отказался провозглашать их из-за процедурных нарушений при прохождении законопроекта в парламенте, пишет rus.err.ee.

Принятие закона в неизмененном виде было одобрено 47 депутатами от коалиции, против проголосовали 33 депутата от оппозиции, 13 народных избранников не голосовали.

Законопроект о внесении изменений в Закон об иностранцах и Закон о предоставлении международной защиты иностранцам, который не был провозглашен президентом, регулирует правила работы иностранцев в Эстонии, а также условия их пребывания, обучения и проживания в стране. Поправки предусматривают введение более гибких правил трудовой миграции граждан третьих стран, в том числе они призваны облегчить интеграцию на рынке труда украинских военных беженцев.

Новая редакция Закона об иностранцах упрощает наем на работу в Эстонию граждан третьих стран: в частности, в законе больше нет требования платить таким работникам зарплату не менее средней по стране.