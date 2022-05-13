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Койт Бринкманн

15 мая 2022 в 8:54 Поделиться:









Топливная компания перешла под полный контроль Берманов

Отец Федор Берман и сын Марк Берман (на фото) вместе с братом Федора Игорем Берманом теперь полностью владеют топливной компанией Decoil. Несколько лет назад концерн BLRT продал свою долю в Decoil кипрской компании с большими убытками. Фото: Erik Prozes

Несколько лет назад концерн BLRT продал 50% акций топливной компании Dekoil OÜ кипрской компании, получив при этом большой убыток. Затем эта доля была продана Игорю и Марку Берманам (брат и сын Федора Бермана - ред.), которые недавно выкупили оставшиеся 50% акций Dekoil OÜ.

«В связи со сложной ситуацией в этой бизнес-сфере совладелец Dekoil предложил мне выкупить его долю. Мы достигли договоренности об условиях и совершили эту сделку», ꟷ прокомментировал член правления компании Марк Берман, который через Davian Investments OÜ вместе с Игорем Берманом приобрел 50% акций Dekoil.