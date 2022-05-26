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    Профсоюзы хотели поднять «минималку» до 700 евро, но государство не согласилось

    Если бы инициатива Центрального союза профсоюзов была поддержана работодателями и правительством, самые низкооплачиваемые работники ежемесячно могли бы получать на 96 евро больше обычного.Фото: Liis Treimann

    Работодатели и государство не поддержали предложение профсоюзов о повышении минимальной заработной платы до 700 евро, сообщает ERR.

    Ранее Центральный союз профсоюзов выступил с инициативой повысить с 1 июля нынешнего года уровень минимальной зарплаты до 700 евро, напоминает ERR.

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