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5 мая 2022 в 10:11 Поделиться:









Работодатели с осторожностью относятся к идее повышения минимальной зарплаты

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Профсоюзы предложили с 1 июля повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум до семисот евро, но Министерство социальных дел и работодатели относятся к этой инициативе осторожно.

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, который представляет государство в качестве третьей стороны на переговорах, минимальная заработная плата, безусловно, должна быть повышена, но поскольку к ней привязаны различные пособия и платы, то логичнее это делать с нового года, пишет rus.err.ee.

"Всего четыре месяца назад минимальная заработная плата выросла. Произошло ее самое большое повышение за всю историю - сразу на 70 евро, на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Работодателям также приходится справляться, поскольку цены на производственные ресурсы быстро растут. Мы должны подумать о затратах, рисках, о том, какие рабочие места пострадают. Чрезмерный рост заработной платы также способствует повышению инфляции", - сказал глава Центрального союза работодателей Арто Аас.

В среду Центральный союз профсоюзов предложил уже с 1 июля повысить до 700 евро в месяц как минимальную зарплату, так и необлагаемый подоходным налогом минимум.

С такой инициативой профсоюзы выступили на фоне резкого роста вынужденных расходов населения и цен на энергоносители.