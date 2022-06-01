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1 июня 2022 в 12:06 Поделиться:









Банк: в первом квартале спрос на малые кредиты вырос на 40%

Средняя сумма малого кредита составила приблизительно 5 600 евро, а средний срок – около четырех лет. Фото: Shutterstock

Согласно статистике SEB, с весны прошлого года интерес к малым кредитам остается высоким. В первом квартале нынешнего года количество заключенных новых договоров было почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а объем выданных малых кредитов вырос почти на 80%. Средняя сумма малого кредита составила приблизительно 5 600 евро, а средний срок – около четырех лет, сообщается в пресс-релизе.

В странах Балтии средняя сумма малого кредита в прошлом году была самой высокой в Литве – приблизительно 6 000 евро. За ней следуют Эстония – около 5 600 евро и Латвия – около 5 200 евро. Во всех трех странах договоры заключались в среднем почти на четыре года. Как в Эстонии, так и у наших южных соседей средний возраст ходатайствующего о кредите составил немногим более 40 лет, и среди тех, кто взял малый кредит, преобладали мужчины.

«Клиенты берут малые кредиты с целью улучшения жилищных условий – для ремонта дома, обновления бытовой техники и мебели, поэтому взятие малого кредита по-прежнему остается для клиентов взвешенным и обдуманным решением. В связи с общим ростом цен, и в особенности цен на строительство, затраты заемщиков на покупку тех же товаров выросли, что привело к увеличению средней суммы малого кредита за последний год примерно на 30%. Чтобы ежемесячное погашение более крупных кредитов было посильным, кредиты берут на более длительный срок. Средний срок погашения малого кредита увеличился с трех лет до четырех», – сказала Эвелин Коплимяэ, менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB.