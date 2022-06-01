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    Соцдемы решили отозвать подписи под законопроектом о повышении детских пособий

    Парламентская фракция Социал-демократической партии, в которую входят 9 депутатов, решила отозвать свои подписи под законопроектом о повышении детских пособий.Фото: Liis Treimann

    Парламентская фракция Социал-демократической партии, в которую входят 9 депутатов, решила отозвать свои подписи под законопроектом о повышении детских пособий, заявил лидер партии, депутат Рийгикогу Лаури Ляэнеметс.

    «Да, мы решили отозвать свои подписи», – подчеркнул он.
    По его словам, решение обусловлено тем, что с помощью этого законопроекта Центристская партия, Isamaa и EKRE хотят добиться смены действующего правительства, передает rus.err.ee.
    «В нынешней ситуации с безопасностью мы не пойдем на смену и создание нового правительства. Мы не поддерживаем это и отзовем свои подписи под законопроектом», – сказал лидер оппозиционной партии.
    Ляэнеметс добавил, что это не означает, что социал-демократы откажутся от своих предложений по увеличению детских пособий.

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