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1 июня 2022 в 12:46 Поделиться:









Соцдемы решили отозвать подписи под законопроектом о повышении детских пособий

Парламентская фракция Социал-демократической партии, в которую входят 9 депутатов, решила отозвать свои подписи под законопроектом о повышении детских пособий. Фото: Liis Treimann

Парламентская фракция Социал-демократической партии, в которую входят 9 депутатов, решила отозвать свои подписи под законопроектом о повышении детских пособий, заявил лидер партии, депутат Рийгикогу Лаури Ляэнеметс.

«Да, мы решили отозвать свои подписи», – подчеркнул он.

По его словам, решение обусловлено тем, что с помощью этого законопроекта Центристская партия, Isamaa и EKRE хотят добиться смены действующего правительства, передает rus.err.ee.

«В нынешней ситуации с безопасностью мы не пойдем на смену и создание нового правительства. Мы не поддерживаем это и отзовем свои подписи под законопроектом», – сказал лидер оппозиционной партии.

Ляэнеметс добавил, что это не означает, что социал-демократы откажутся от своих предложений по увеличению детских пособий.