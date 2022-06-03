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    Ратас предложил Мартину Хельме восстановить прежний состав правительства

    Председатель Центристской партии Юри Ратас (справа) предложил лидеру партии EKRE Мартину Хельме восстановить прежний состав правительства.Фото: Liis Treimann

    Председатель Центристской партии Юри Ратас предложил лидеру партии EKRE Мартину Хельме восстановить прежний состав правительства – союз центристов, консерваторов и отечественников.

    Об этом в интервью руководителю редакции радионовостей ERR Индреку Кийслеру сказал Мартин Хельме.
    Однако ни о каких переговорах или договоренностях речи пока не идет, передает rus.err.ee.
    Таким образом, создать новое правительство с партией «Отечество» пытаются сразу две партии – и реформисты, и центристы.

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