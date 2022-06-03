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3 июня 2022 в 11:47 Поделиться:









Каллас увольняет из правительства министров-центристов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к Isamaa и Социал-демократической партии с предложением начать переговоры о создании новой коалиции. Фото: Andras Kralla

Премьер-министр Кая Каллас сообщила о начале переговоров о создании новой коалиции с Социал-демократической партией и Isamaa. Она также предложила президенту отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию.

«Я только что предложила президенту снять с должности министров Яака Ааба, Танеля Кийка, Эву-Марию Лийметс, Таави Ааса, Кристьяна Яани, Эрки Сависаара и Тийта Терика», – сообщила Каллас на своей странице в Facebook.