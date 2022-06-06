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6 июня 2022 в 8:16 Поделиться:









Исследование рынка труда: более трети кандидатов остаются без обратной связи

Обратная связь даже в случае непригодности считается очень важной – это отметило большинство респондентов (85%). Фото: Shutterstock

Как выяснилось в ходе недавнего исследования рынка труда, которое было проведено Агентством по исследованию зарплат и CVKeskus.ee и в котором участвовало более 10 000 человек, подавляющая часть (85%) кандидатов считает важным получение отзыва от работодателей даже в том случае, если они не были выбраны, однако более трети кандидатов остаются без обратной связи, следует из пресс-релиза CVKeskus.

В результате опроса выяснилось, что 35% кандидатов после подачи заявления об участии в конкурсе часто не получают от работодателя никакой информации или обратной связи, то есть соискатель работы не знает, продолжать ли ему поиск работы или ждать ответа.

Еще реже кандидату предоставляется подробный персональный отзыв – его получали менее десятой части (7%) активных соискателей работы.

В ходе опроса относительно ожиданий соискателей работы выяснилось, что обратная связь даже в случае непригодности считается очень важной – это отметило большинство респондентов (85%). Большинство ожидает как минимум сообщения от работодателя, однако более двух третей отвечавших (67%) в случае отказа предпочитают, чтобы работодатель вместе с решением предоставил и подробный отзыв.

Обосновывая свои ожидания, соискатели работы указали, что даже простой и прямолинейный отзыв поможет им продолжить поиски работы, то есть им не придется бесконечно долго оставаться в неведении касательно того, продолжается ли еще процесс найма. Кроме того, участники исследования считают, что подробный отзыв поможет улучшить их навыки и знания.

Менеджер по найму персонала Elisa Кейши Маргус считает, что сегодняшний рынок труда благоприятствует кандидатам. Это значит, что для сохранения конкурентоспособности предприятия должны пересмотреть как свои процессы найма персонала, так и все, что связано с обратной связью. Современные решения также позволяют автоматизировать различные процессы для упрощения обратной связи.

Работодатели, которые общаются с кандидатами, выше ценятся на рынке труда

«Помимо опроса относительно ожиданий соискателей работы, мы проанализировали около 60 000 объявлений о работе, чтобы узнать, выше ли ценятся на рынке труда работодатели, активно общающиеся с кандидатами. Анализируя объявления о работе, мы заметили, что на предложения работодателей, регулярно предоставляющих кандидатам обратную связь, заявления подают на 41 % больше людей», – добавил менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

«Регулярная обратная связь говорит нам о заботливом и понимающем отношении работодателя, что в свою очередь влияет и на имидж предприятия на небольшом рынке труда Эстонии и, следовательно, повышает эффективность предложений о работе», – отметил Аувяэрт, добавив, что из комментариев респондентов также следует, что многие соискатели работы избегают работодателя, с которым связан прежний отрицательный опыт поиска работы.

Кейши Маргус также подтвердила, что быстрая, деловая и содержательная обратная связь, а также заблаговременное предоставление важной информации в процессе найма помогают сделать участие в конкурсе намного приятнее, повышая вероятность того, что с подходящим кандидатом будет подписан трудовой договор, либо что не выбранный в этот раз человек пожелает пополнить ряды сотрудников предприятия в рамках следующего конкурса: «Если желающий поступить на работу отдает свое время предприятию, то я считаю не менее важным, чтобы и предприятие посвящало ему свое время».