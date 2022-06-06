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6 июня 2022 в 14:20 Поделиться:









Опрос: 9 из 10 промышленных компаний обеспокоены ростом цен на сырье

Самым большим препятствием для реализации планов роста, которое ощущают девять из десяти промышленных компаний, является непредсказуемость цен и доступности сырья (90% опрошенных). Фото: Liis Treimann

Согласно опросу Swedbank, промышленные компании планируют продолжить рост в этом году, несмотря на проблемы, накопившиеся в результате череды кризисов. 43% опрошенных компаний планируют выйти на новые рынки, при этом наибольшее значение имеют крупнейшая экономика Европы Германия, а также Швеция и Великобритания, сообщается в пресс-релизе банка.

Самым большим препятствием для реализации планов роста, которое ощущают девять из десяти промышленных компаний, является непредсказуемость цен и доступности сырья (90% опрошенных). 30% опрошенных компаний ожидают увеличения прибыльности, а 29% – ее снижения, что является более пессимистичным прогнозом, чем в прошлом году.

«Учитывая исключительный уровень цен на сырье и энергию, который не стабилизируется уже долгое время, компаниям необходимо стать более гибкими как с поставщиками, так и с клиентами, поскольку быстрое реагирование стало вопросом выживания для нашей промышленности, – сказал руководитель отдела промышленности Swedbank Рауль Кирсимяэ. – Компании, которые с опозданием перекладывают возросшие цены производственных ресурсов на своих клиентов, безусловно, окажутся в более слабом положении и, в худшем случае, будут вынуждены закрыться».

Несмотря на сложные экономические условия, 68% опрошенных компаний планируют увеличить оборот. В этом году ожидается значительный рост оборота в машиностроении и металлургии, пищевой и лесной промышленности, однако основными факторами роста оборота являются не увеличение объемов производства, а инфляция и общий рост цен на сырье.

По оценкам более 200 респондентов, зарплаты в производственных компаниях в этом году вырастут в среднем на 8,5%, а средний прирост численности рабочей силы составит 2,6%. Если распространить результаты исследования на весь промышленный сектор, то этот сектор, имеющий самую высокую занятость в Эстонии, в этом году примет на работу еще 3000 новых работников.

Планируемые инвестиции промышленных компаний также в среднем значительно не снижаются. «В целом планируется, что инвестиции снизятся всего на 1,4%. Более мелкие промышленные компании с оборотом до 10 млн евро планируют увеличить инвестиции», – сказал Кирсимяэ, отметив положительный сюрприз опроса. В то же время, более трех четвертей опрошенных компаний деревообрабатывающей промышленности сдерживают инвестиции из-за неопределенной экономической ситуации, а почти половина компаний пищевой промышленности рассматривают длительный период окупаемости как препятствие для инвестиций.

Опрос промышленных предприятий, проведенный Swedbank в марте и апреле этого года, охватил 205 компаний, в которых работает в общей сложности 21 638 человек, а совокупный годовой оборот составляет 3,8 млрд евро.