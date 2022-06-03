  • Поделиться:

    Уволенных министров-центристов на время заменят реформисты

    Каллас увольняет из правительства министров-центристов.Фото: Andras Kralla

    До того, как будет сформирована новая коалиция, освобожденных от должности министров будут замещать члены правительства от Партии реформ, передает пресс-служба правительства.

    С согласия президента Алара Кариса от должности были освобождены министр государственного управления Яак Ааб, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр внутренних дел Кристиан Яани, министр окружающей среды Эрки Сависаар и министр культуры Тийт Терик.
    До того, как будет сформирована новая коалиция, освобожденных от должности министров будут замещать члены правительства от Партии реформ в соответствии с порядком замещения министров.
    Согласно действующему порядку, министра государственного управления Яака Ааба будет замещать министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министра здоровья и труда Танеля Кийка – министр социальной защиты Сигне Рийсало, министра иностранных дел Эву-Марию Лийметс – министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт, министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса – министр юстиции Марис Лаури, министра внутренних дел Кристиана Яани – министр обороны Калле Лаанет, министра окружающей среды Эрки Сависаара – министр сельской жизни Урмас Круузе, а министра культуры Тийта Терика – министр образования и науки Лийна Керсна.
    С порядком замещения премьер-министра и министров можно детальнее ознакомиться здесь.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Каллас увольняет из правительства министров-центристов Каллас предложила начать переговоры соцдемами и Isamaa
Уволенных министров-центристов на время заменят реформисты
Маклер: «Квартиры в Таллинне улетают вмиг»
Влияние санкций
На остановленных терминалах в Силламяэ и Мууга «застряли» тонны ядовитой химии
В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.
В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Акционеры Tallinna Vesi утвердили дивиденды
На собрании акционеров Tallinna Vesi было принято решение распределить 13 миллионов евро в виде дивидендов.
На собрании акционеров Tallinna Vesi было принято решение распределить 13 миллионов евро в виде дивидендов.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Экономист: энергия по разумной цене – обязанность государства
Дополнительный бюджет, недавно принятый в Эстонии, поддерживает спрос и подает важный сигнал о приоритете военных расходов. Однако в социальной части выбраны спорные решения. Подробный экономический разбор бюджета в специальной колонке для «Деловых ведомостей» проводит главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.
Дополнительный бюджет, недавно принятый в Эстонии, поддерживает спрос и подает важный сигнал о приоритете военных расходов. Однако в социальной части выбраны спорные решения. Подробный экономический разбор бюджета в специальной колонке для «Деловых ведомостей» проводит главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.
Все мнения
Эпицентр
Инфобанк Äripäev подал в суд на Инспекцию по защите данных
Инспекция хочет, чтобы инфопорталы (такие как Creditinfo, Krediidiregister и Инфобанк Äripäev) стирали старые данные о предпринимателях.
Инспекция хочет, чтобы инфопорталы (такие как Creditinfo, Krediidiregister и Инфобанк Äripäev) стирали старые данные о предпринимателях.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: айтишечка, чего падаешь?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение