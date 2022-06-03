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3 июня 2022 в 14:09 Поделиться:









Уволенных министров-центристов на время заменят реформисты

Каллас увольняет из правительства министров-центристов. Фото: Andras Kralla

До того, как будет сформирована новая коалиция, освобожденных от должности министров будут замещать члены правительства от Партии реформ, передает пресс-служба правительства.

С согласия президента Алара Кариса от должности были освобождены министр государственного управления Яак Ааб, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр внутренних дел Кристиан Яани, министр окружающей среды Эрки Сависаар и министр культуры Тийт Терик.

До того, как будет сформирована новая коалиция, освобожденных от должности министров будут замещать члены правительства от Партии реформ в соответствии с порядком замещения министров.

Согласно действующему порядку, министра государственного управления Яака Ааба будет замещать министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министра здоровья и труда Танеля Кийка – министр социальной защиты Сигне Рийсало, министра иностранных дел Эву-Марию Лийметс – министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт, министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса – министр юстиции Марис Лаури, министра внутренних дел Кристиана Яани – министр обороны Калле Лаанет, министра окружающей среды Эрки Сависаара – министр сельской жизни Урмас Круузе, а министра культуры Тийта Терика – министр образования и науки Лийна Керсна.