Новости

dv.ee

7 июня 2022 в 12:55 Поделиться:









Elisa запустила пилотный проект четырехдневной рабочей недели

Эксперимент проходит среди сотрудников технологического блока компании и продлится до 26 августа. Фото: Elisa/ Kristjan Madalvee

С 1 июня в телекоммуникационной компании Elisa стартовал пилотный проект 4-дневной рабочей недели. Он продлится до конца лета, после чего руководство компании оценит эффективность данной идеи, пишет Ärileht.

«Концепция четырехдневной рабочей недели базируется на том, что люди используют свои рабочие дни эффективнее, и могут делать пятидневный объем работы за четыре рабочих дня», – пояснил глава технологического подразделения Elisa и член правления компании Тоомас Полли.