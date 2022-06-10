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10 июня 2022 в 13:37 Поделиться:









Hortes сворачивает деятельность в Латвии

В июле эстонская сеть товаров для дома и сада Hortes закрывает садоводческий центр в Латвии, пишет Äripäev.

По словам генерального директора Hortes Кадри Улла, компании удалось завоевать лояльную клиентскую базу в Латвии, однако пандемия коронавируса сказалась на экономике региона и на открытие магазина в частности, из-за чего развитие компании в Латвии было недостаточно быстрым.

Hortes расширился в Латвию в марте прошлого года. Как сообщала тогда компания, площадь садового центра составляет более 6000 квадратных метров, а сумма инвестиций превысила 6,5 млн евро. Всего в центре планировалось продавать 15 000 наименований.

Hortes принадлежит инвестиционному фонду Livonia Partners.

Компания еще не публиковала отчет за прошлый год, однако в 2020 году оборот Hortes вырос почти на четверть до 7,5 млн евро, а операционная прибыль компании ушла в минус на 150 000 евро.