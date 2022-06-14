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14 июня 2022 в 13:13 Поделиться:









В мире выросло число долларовых миллионеров

При этом общее состояние богатейших людей планеты по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 8%. Фото: Shutterstock

Число людей с инвестиционными активами объемом не менее одного миллиона долларов США в 2021 году выросло в мире на 7,8% – до 22,5 миллиона человек.

При этом общее состояние богатейших людей планеты по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 8% – до 86 триллионов долларов (82 триллионов евро), пишет DW

По оценке Camgemini, на такое развитие повлияли рост курса акций, а также восстановление мирового рынка после пандемийного 2020 года. По словам эксперта компании Клауса-Георга Майера (Klaus-Georg Meyer), прогнозы на 2022 год являются гораздо более скромными. Ведь повышение процентных ставок центральными банками в борьбе с высокой инфляцией влияет на настроение на фондовых рынках и курсы акций на биржах.