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    В мире выросло число долларовых миллионеров

    При этом общее состояние богатейших людей планеты по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 8%.Фото: Shutterstock

    Число людей с инвестиционными активами объемом не менее одного миллиона долларов США в 2021 году выросло в мире на 7,8% – до 22,5 миллиона человек.

    При этом общее состояние богатейших людей планеты по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 8% – до 86 триллионов долларов (82 триллионов евро), пишет DW.
    По оценке Camgemini, на такое развитие повлияли рост курса акций, а также восстановление мирового рынка после пандемийного 2020 года. По словам эксперта компании Клауса-Георга Майера (Klaus-Georg Meyer), прогнозы на 2022 год являются гораздо более скромными. Ведь повышение процентных ставок центральными банками в борьбе с высокой инфляцией влияет на настроение на фондовых рынках и курсы акций на биржах.

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