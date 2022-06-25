Новости

dv.ee

25 июня 2022 в 9:54 Поделиться:









Украинские войска получили приказ уйти из Северодонецка

Северодонецк Фото: Арис Мессинис/AFP/Scanpix

Защитники Северодонецка в Луганской области получили команду отходить на новые укрепленные позиции.

«К сожалению, придется отводить наших ребят Это то, о чем мы говорили, что не нужно разводить «зраду», никто не покидает наших ребят, никто там не допустит окружения. Сейчас та ситуация, когда находиться на разбитых за многие месяцы позициях, просто чтобы там находиться, нет смысла. Поскольку с каждым днем ​​пропорционально количество погибших на незакрепленных позициях может расти», - передает слова главы луганской областной военной администрации Сергея Гайдая портал « Украинская правда ».

«Смысл отвода состоит в том, чтобы сохранить жизни наших солдат, которые сейчас отвечают за оборону этого города», - говорит пресс-офицер Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Харитон Старский. - «Ситуация в Северодонецке напоминает ситуацию в Рубежном, которое практически было стерто с лица земли российскими бомбами и российскими снарядами, и удерживать его, при том, что оно уничтожено более чем на 90%, на самом деле нет большого смысла.

Ибо, во-первых, это угроза для жизни наших военнослужащих, у которых не было, где закрепиться, и, во-вторых, если мы отойдем на более укрепленные позиции в том же Лисичанске, который имеет и более стратегическое значение с военной точки зрения, то в дальнейшем мы сможем развить и более эффективное контрнаступление, потому что россияне, которые будут удерживать Северодонецк, будут находиться в той же ситуации, в которой мы находились».

Северодонецк - город, вокруг которого в последнее время шла большая часть боев российско-украинской войны. Этот маленький город с населением 120 тысяч человек (сейчас в нем осталось 7-8 тысяч, остальные эвакуировались) стал центром Луганской области после того как Луганск в 2014 году перешел под контроль России и сепаратистов. Чтобы захватить всю Луганскую область, России нужно в первую очередь захватить Северодонецк и Лисичанск. Эти два города - главная цель вооруженных сил РФ в регионе.